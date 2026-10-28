धर्म छिपाकर युवती से की शादी, संदीप बनकर लिव इन में रहा सलमान, तीन बच्चे छीनकर घर से निकाला
यूपी के बिजनौर में धर्म छिपाकर एक युवक ने युवती से शादी कर ली। हिंदू बनकर युवक युवती के साथ लिव इन में रहा। बिना शादी के युवती युवक से तीन बच्चों की मां बन गई। युवती को जब युवक के बारे में पता चला तो उसने मारपीट शुरू कर दी और बच्चों को छीनकर उसे घर से निकाल दिया।
बिजनौर/धामपुर, हिन्दुस्तान टीम। यूपी के बिजनौर में धर्म और पहचान छिपाकर युवती के साथ सात साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने और तीन बच्चे होने के बाद उसे घर से निकालने का मामला सामने आया है। देवरिया जिले की रहने वाली युवती ने धामपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव हबीबवाला निवासी युवक पर अपनी पहचान छिपाकर संबंध बनाने, शादी का दबाव बनाने पर मारपीट करने और तीनों बच्चों को अपने पास रखकर उसे घर से निकालने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी संदीप उर्फ सलमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दी तहरीर के अनुसार देवरिया जिले के गौरी बाजार क्षेत्र के गांव चनियाव निवासी 28 वर्षीय युवती की वर्ष 2019 में चंडीगढ़ में संदीप नाम के युवक से मुलाकात हुई थी। युवती एक मॉल में नौकरी करती थी, जबकि युवक ऑटो चलाता था। आरोप है कि युवक ने शुरुआत में अपना नाम संदीप बताया। बाद में दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे, इस दौरान बिना शादी किए उनके तीन बच्चे हुए।
आधार कार्ड से हुई युवक की वास्तविक पहचान
पीड़िता का आरोप है कि पहले बच्चे के टीकाकरण के लिए अस्पताल जाने के दौरान युवक के आधार कार्ड से उसकी वास्तविक पहचान सामने आई। मगर कोई सहारा नहीं होने के कारण वह उसके साथ रही। इसके बाद उसे पता चला कि युवक का असली नाम सलमान सलमान पुत्र जाहिद अहमद निवासी गांव हबीबबाला थाना धामपुर है। युवती के मुताबिक, युवक ने उससे अपना धर्म और असली पहचान छिपाकर रखी थी।
शादी का दबाव बनाने पर मारपीट का आरोप
पीड़िता के अनुसार, कुछ समय पहले सलमान उर्फ संदीप उसे लेकर अपने गांव हबीबबाला आ गया था। वह करीब एक महीने तक उसके साथ गांव में रही। इस दौरान जब उसने युवक पर शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने मारपीट की। आरोपी ने उसे धोखे में रखकर सात साल तक शारीरिक संबंध बनाए। पहले बच्चे के जन्म के बाद सहारा न होने के कारण वह उसके साथ रहने को मजबूर रही। पीड़िता ने पुलिस से कार्रवाई कर अपने और अपने बच्चों के लिए न्याय की गुहार लगाई है। धामपुर कोतवाल धीरज सोलंकी का कहना है कि युवती की तहरीर पर संदीप उर्फ सलमान पुत्र जाहिद अहमद, निवासी गांव हबीबबाला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।