मेरठ के आबूलेन स्थित होटल में युवती को बंधक बनाकर मारपीट और दुष्कर्म करने के आरोपी सलमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवती को बीच सड़क पर घसीटकर होटल ले जाने का वीडियो वायरल होने के बाद मामला सुर्खियों में आया था।

​यूपी के मेरठ में होटल एक युवती को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट, दुष्कर्म और सड़क पर घसीटने के सनसनीखेज मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सदर बाजार और लोहियानगर पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर वांछित मुख्य आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया है। भागने के प्रयास में पुल से गिरने के कारण आरोपी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

शहर के व्यस्त बाजार आबूलेन पर मंगलवार दोपहर एक दुस्साहसिक वारदात से हड़कंप मच गया। होटल में बंधक बनाई गई गाजियाबाद की एक युवती मौका पाकर मदद की गुहार लगाते हुए सड़क पर दौड़ पड़ी। पीछे से आए आरोपी युवक ने बीच सड़क पर युवती को दबोच लिया और मारपीट करते हुए जबरन गोद में उठाकर वापस होटल में ले गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ​पुलिस के अनुसार, 25 नवंबर को मुखबिर की सूचना पर पुलिस की संयुक्त टीम ने लोहियानगर क्षेत्र के ग्राम नरहेड़ा के पास निर्माणाधीन अंडरपास पर आरोपी सलमान की घेराबंदी की। खुद को पुलिस से घिरा देख आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और भागने का प्रयास किया। इसी हड़बड़ाहट में वह निर्माणाधीन पुल से फिसलकर नीचे गिर गया। नीचे गिरने से उसके दाहिने पैर और बाएं हाथ में गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद पुलिस ने मौके से ही उसे दबोच लिया और तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया।

पीड़िता के बयान के बाद आरोपी पर बढ़ी धारा इस गंभीर मामले का संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) बीबीजीटीएस मूर्ति ने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के क्रम में होटल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। ​प्रकरण की गंभीरता और पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने दर्ज मुकदमे में दुष्कर्म (रेप) की धारा भी बढ़ा दी है। इसके अतिरिक्त, होटल में हुई इस घटना में लापरवाही और संलिप्तता को देखते हुए पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए स्क्वायर होटल के मालिक और मैनेजर को भी मुकदमे में आरोपी बनाया है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की विधिक कार्रवाई तेजी से की जा रही है और अन्य आरोपियों की भूमिका की भी गहनता से जांच जारी है। फिलहाल होटल को खाली कराकर सील कर दिया गया।

रातभर युवती को कमरे में बंद रखा था पुलिस के मुताबिक, गाजियाबाद के वसुंधरा निवासी युवती की मुलाकात ढाई साल पहले नोएडा के एक मॉल में रोहटा के जैनपुर के रहने वाले सलमान से हुई थी, जिसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। परिजनों ने अब युवती का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। सोमवार को युवती मेरठ में अपनी सहेली से मिलने आई थी। शाम को सलमान उसे कार से आबूलेन स्थित 'होटल स्क्वायर' ले आया और बिना आईडी जमा किए कमरा लेकर रात भर बंधक बनाए रखा। मंगलवार दोपहर करीब डेढ़ बजे युवती बदहवास हालत में होटल से निकलकर सड़क पर दौड़ी, लेकिन सलमान ने उसे पकड़ लिया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ देखकर आरोपी छत के रास्ते फरार हो गया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर सलमान के खिलाफ मारपीट और बंधक बनाने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। होटल को सील कर दिया गया।