तिरंगा यात्रा में चंदन की हत्या का दोषी सलीम शेख की मौत, लखनऊ जेल में काट रहा था उम्रकैद

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में भर्ती कासगंज के चंदन हत्याकांड के दोषी सलीम शेख़ की इलाज के दौरान मौत हो गई। उसे काफी समय से डायलिसिस पर था। जिसके चलते वह करीब 2 महीने से केजीएमयू में भर्ती था। बता दें की वह लखनऊ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था।

साल 2018 में 26 जनवरी को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या हो गई थी। जिसका दोषी सलीम शेख था। चंदन हत्याकांड में सलीम शेख़ को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी। कुछ समय पहले इलाज के लिए सलीम शेख को कासगंज से लखनऊ जेल शिफ्ट हुआ था। इस मामले में लखनऊ जिला जेल के वरिष्ठ अधीक्षक आरके जायसवाल का कहना है सलीम को पहले बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां सुधार नहीं होने पर फिर केजीएमयू की भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसके घर वाले भी साथ थे। पोस्टमार्टम के बाद तो परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

इसी साल कोर्ट ने सुनाई थी सजा कासगंज में गणतंत्र दिवस के मौके पर 2018 में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता उर्फ अभिषेक गुप्ता की गोली मारकर हत्या के मामले में इसी साल जनवरी में कोर्ट ने सभी 28 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। एनआईए की विशेष अदालत के जज विवेकानंद सरन त्रिपाठी ने सभी आरोपियों को घटना का दोषी करार दिया था।

तिरंगा यात्रा के दौरान क्या हुआ था चंदन के पिता की तरफ से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक 26 जनवरी को तिरंगा जुलूस तहसील रोड होते हुए राजकीय बालिका कॉलेज के गेट के सामने जब पहुंचा तभी हथियारों से लैस लोगों ने उन्हें रोका और तिरंगा छीनकर फेंक दिया। साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद और हिन्दुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके बाद हथियार तानकर धमकी दी कि निकलना है तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहना होगा।