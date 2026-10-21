बहन की शादी में शामिल होगा बावनखेड़ी कांड का दोषी सलीम, हाईकोर्ट ने दी सात दिन की पैरोल

बावनखेड़ी नरसंहार में मौत की सजा पाने वाले सलीम को हाईकोर्ट से सात दिन की पैरोल मिली है। वह अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए हसनपुर पहुंचेगा।

Allahabad Highcourt: देश के चर्चित बावनखेड़ी नरसंहार में मौत की सजा पाने वाला सलीम अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए प्रयागराज जेल से हसनपुर आ रहा है। शॉर्ट टर्म बेल पर हाईकोर्ट ने 21 से 27 अक्तूबर तक शादी समारोह से जुड़ी रस्मों में शामिल होने के लिए उसकी सात दिन की पैरोल मंजूर की है। आदेश मिलने के बाद कड़ी सुरक्षा में पुलिस सलीम को प्रयागराज की नैनी जेल से लेकर हसनपुर के लिए निकल चुकी है। वहीं, सलीम को पैरोल मिलने से एक ओर जहां परिवार में खुशी का माहौल है, तो दूसरी ओर 18 साल बाद एक बार फिर लोगों के जेहन में धुंधले हो चुके सात लोगों के कत्ल की खूनी रात से जुड़े खौफनाक मंजर ताजा हो गए हैं।

गौरतलब है कि 14/15 अप्रैल 2008 की रात हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव बावनखेड़ी में शिक्षामित्र शबनम ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर परिवार के सात लोगों की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी थी। मृतकों में पिता मास्टर शौकत अली, मां हाशमी, भाई अनीस व राशिद, भाभी अंजुम, भतीजा अर्श और फुफेरी बहन राबिया शामिल थे। पुलिस को गांव के ही एक युवक ने रात करीब एक बजे फोन कर सूचना दी थी कि शौकत मास्टर के घर से बेटी के रोने की आवाज आ रही है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो चार अलग-अलग कमरों में लाशें पड़ी थीं और चारों तरफ खून फैला था। सिर्फ शबनम जिंदा बची थी, जो दहाड़े मारकर रो रही थी।

तत्कालीन कोतवाल ने किया था नरसंहार का खुलासा विवेचना तत्कालीन शहर कोतवाल आरपी गुप्ता को सौंपी गई थी। 48 घंटे के भीतर उन्होंने इस नरसंहार का चौंकाने वाला खुलासा किया। हत्यारे कोई और नहीं, बल्कि शबनम और उसका प्रेमी सलीम निकले। सेशन कोर्ट ने 15 जुलाई 2010 को शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। फिलहाल शबनम बरेली जेल में बंद है, जबकि सलीम को हाल ही में आगरा सेंट्रल जेल से प्रयागराज की नैनी जेल शिफ्ट किया गया था।

25 अक्टूबर को होने वाली है बहन की शादी अधिवक्ता अरशद अंसारी के मुताबिक, सलीम ने 25 अक्तूबर को होने वाली अपनी बहन आयशा खान की शादी में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट में शॉर्ट टर्म बेल की अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 21 से 27 अक्तूबर तक शादी में शामिल होने के लिए उसकी पैरोल मंजूर कर दी। इसके बाद पुलिस सलीम को नैनी जेल से लेकर हसनपुर क्षेत्र के गांव बावनखेड़ी के लिए रवाना हो गई। उसके देर रात तक पहुंचने की संभावना है। 27 अक्तूबर की शाम तक उसे दोबारा जेल लौटना होगा। मामले में अगली सुनवाई तीन नवंबर को होगी। इस दौरान जेल अधीक्षक को सलीम की पैरोल और जेल वापसी के संबंध में रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करनी होगी।

खाने में नशे की गोलियां देकर की थी हत्या, अर्श का घोंटा था गला अमरोहा। घटनास्थल पर खून से लथपथ परिवार के सभी सदस्यों की लाशें और शबनम का अकेले जिंदा बच जाना किसी अजूबे से कम नहीं था। घटनास्थल की स्थिति देखकर ही लोगों को अंदेशा हो गया था कि हत्यारा घर के अंदर का ही है। सभी की गर्दन एक ही तरीके से कटी थी। शरीर पर खरोंच तक नहीं थी और सभी के सिर एक ही दिशा में थे। किसी ने विरोध नहीं किया था। इससे अंदेशा जताया गया कि सभी को पहले नशीला पदार्थ दिया गया था।