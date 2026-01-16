दवा लेने घर से निकली साली ने जीजा संग मिलकर उठाया खौफनाक कदम, रेलवे ट्रैक पर मिले दोनों के शव

संक्षेप: लखनऊ-मुरादाबाद रेलवे ट्रैक किनारे खदरा फाटक के पास खंभा नंबर 1173 के पास रेलवे ट्रैक पर दोनों के शव बरामद किए गए हैं। परिजनों ने अभी किसी पर आरोप नहीं लगाया है।

यूपी के हरदोई में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां जीजा-साली ने एक साथ खौफनाक कदम उठा लिया। लखनऊ-मुरादाबाद रेलवे ट्रैक किनारे खदरा फाटक के पास खंभा नंबर 1173 के पास रेलवे ट्रैक पर दोनों के शव बरामद किए गए हैं। परिजनों ने अभी किसी पर आरोप नहीं लगाया है। युवक की पहचान रितेश कुमार सिंह निवासी गडेउरा थाना बघौली के रूप में हुई है, युवती की पहचान मुस्कान निवासी सुमेरपुर थाना मल्लावां के रूप में हुई है। मृतक के छोटे भाई साकेत ने गुरुवार दोपहर करीब तीन बजे बताया कि उनका बड़ा भाई रितेश हरियाणा में एक फैक्ट्री में था। वह अविवाहित था। उसकी ससुराल मल्लावां थाना के सुमेरपुर गांव में है। मुस्कान उसकी साली है। वह मंगलवार को घर से दवा लेने की बात कहकर निकली थी पर घर नहीं पहुंची। उसकी तलाश की जा रही थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

उन्होंने बताया कि उसकी भाई रितेश से बुधवार दोपहर को बात हुई थी। रितेश ने बताया था कि वह हरदोई आ रहा है। भाई साकेत ने बताया कि उनकी बुआ शहर के मोहल्ला सुभाष नगर में रहती हैं। रितेश रात में उनके घर गया। इसके बाद गुरुवार सुबह मोबाइल और सामान रखकर लखनऊ जाने की बात कहकर वहां से निकले थे। गुरुवार की सुबह रेलवे ट्रैक पर दोनों के शव कैसे मिले इस विषय में उन्हें कोई जानकारी नही है। वहीं मुस्कान और रितेश ने ऐसा कदम क्यों उठाया इस पर परिजन चुप्पी साधे रहे। कोतवाली देहात इंस्पेक्टर हरिनाथ सिंह ने बताया कि पहचान होने के बाद दोनों शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। रेलवे ट्रैक किनारे मिले युवक और युवती के मध्य प्रेम प्रसंग होने की चर्चा है। हालांकि युवती के परिजन इस बात से इनकार कर रहे हैं।