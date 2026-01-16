Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newssali who left home get medicine committed suicide with her jija their bodies were found on railway tracks
दवा लेने घर से निकली साली ने जीजा संग मिलकर उठाया खौफनाक कदम, रेलवे ट्रैक पर मिले दोनों के शव

संक्षेप:

लखनऊ-मुरादाबाद रेलवे ट्रैक किनारे खदरा फाटक के पास खंभा नंबर 1173 के पास रेलवे ट्रैक पर दोनों के शव बरामद किए गए हैं। परिजनों ने अभी किसी पर आरोप नहीं लगाया है।

Jan 16, 2026 07:37 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, हरदोई
यूपी के हरदोई में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां जीजा-साली ने एक साथ खौफनाक कदम उठा लिया। लखनऊ-मुरादाबाद रेलवे ट्रैक किनारे खदरा फाटक के पास खंभा नंबर 1173 के पास रेलवे ट्रैक पर दोनों के शव बरामद किए गए हैं। परिजनों ने अभी किसी पर आरोप नहीं लगाया है। युवक की पहचान रितेश कुमार सिंह निवासी गडेउरा थाना बघौली के रूप में हुई है, युवती की पहचान मुस्कान निवासी सुमेरपुर थाना मल्लावां के रूप में हुई है। मृतक के छोटे भाई साकेत ने गुरुवार दोपहर करीब तीन बजे बताया कि उनका बड़ा भाई रितेश हरियाणा में एक फैक्ट्री में था। वह अविवाहित था। उसकी ससुराल मल्लावां थाना के सुमेरपुर गांव में है। मुस्कान उसकी साली है। वह मंगलवार को घर से दवा लेने की बात कहकर निकली थी पर घर नहीं पहुंची। उसकी तलाश की जा रही थी।

उन्होंने बताया कि उसकी भाई रितेश से बुधवार दोपहर को बात हुई थी। रितेश ने बताया था कि वह हरदोई आ रहा है। भाई साकेत ने बताया कि उनकी बुआ शहर के मोहल्ला सुभाष नगर में रहती हैं। रितेश रात में उनके घर गया। इसके बाद गुरुवार सुबह मोबाइल और सामान रखकर लखनऊ जाने की बात कहकर वहां से निकले थे। गुरुवार की सुबह रेलवे ट्रैक पर दोनों के शव कैसे मिले इस विषय में उन्हें कोई जानकारी नही है। वहीं मुस्कान और रितेश ने ऐसा कदम क्यों उठाया इस पर परिजन चुप्पी साधे रहे। कोतवाली देहात इंस्पेक्टर हरिनाथ सिंह ने बताया कि पहचान होने के बाद दोनों शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। रेलवे ट्रैक किनारे मिले युवक और युवती के मध्य प्रेम प्रसंग होने की चर्चा है। हालांकि युवती के परिजन इस बात से इनकार कर रहे हैं।

36 घंटे पहले जीजा-साली ने की थी आत्महत्या, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा

यूपी के हरदोई में रेलवे ट्रैक के किनारे मिले जीजा साली के शव का शुक्रवार को पोस्टमार्टम कराया गया। रिपोर्ट में पोस्टमार्टम से 36 घंटे पहले मौत होने की बात कही गई है। गुरुवार की सुबह कोतवाली देहात क्षेत्र के खदरा फाटक के निकट खंभा नंबर 1173 के पास बघौली थानाक्षेत्र के गड़ेउरा निवासी रितेश कुमार सिंह और उनकी चचेरी साली मल्लावां कोतवाली क्षेत्र के सुमेरपुर गांव निवासी मुस्कान के शव रेलवे ट्रैक पर क्षत्र-विक्षत पाए गए थे। पहचान होने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई थी पर रात हो जाने के कारण शुक्रवार को दोनों शवों का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई करीब 35 मिनट तक चली। पोस्टमार्टम में पैनल का गठन किया गया। साथ ही वीडियोग्राफी भी की गई। रिपोर्ट में करीब 36 घंटे पहले मौत होने की बात लिखी गई है। कोतवाली देहात प्रभारी निरीक्षक हरिनाथ सिंह ने बताया कि परिजनों की ओर से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।

