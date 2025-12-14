सौतन बनी छोटी बहन, जीजा संग मंदिर में रचाई शादी, आहत होकर दीदी ने की खुदकुशी

संक्षेप: बाराबंकी में एक शख्स ने पत्नी को दरकिनार कर अपनी ही साली से मंदिर में शादी कर ली। इस घटना से टूट चुकी पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है।

यूपी के बाराबंकी से रिश्तों को शर्मसार और सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक शख्स का दिल साली पर आ गया और कुछ दिन पहले ही उससे मंदिर में शादी कर ली। उधर, इससे आहत बीवी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी मिलने पर पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई।

ये मामला रामसनेहीघाट थाना क्षेत्र के खानपुर शंभूदयाल गांव का है। यहां रहने वाले सुरक्ष चौहान की पत्नी ममता का शव शनिवार की सुबह उसके घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर पर आम के पेड़ पर फंदे से लटका मिला। कुछ ही देर में वहां ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतरवा कर उसका पोस्टमार्टम कराया है। घटना की सूचना पर मृतका के मायका पक्ष के लोग भी पहुंच गए थे। मृतका के दो बेटियां हैं। परिजनों ने बताया कि रात में ममता ने भोजन बनाया था और बच्चों को खिलाया था।

थानाध्यक्ष अंकित त्रिपाठी ने बताया कि मृतका ममता की शादी करीब छह साल पहले सुरेश चौहान से हुई थी। ममता का मायका टिकैतनगर थाना क्षेत्र का है। शादी के दो साल बाद ही सुरेश अपनी साली को घर ले आया था। तब से वह उसके घर में अपनी बहन के साथ ही रहती थी। उसके संबंध भी सुरेश से हो गए थे। सुरेश जब कहीं जाता तो अपनी साली को साथ ले जाता था। करीब 15 दिन पहले सुरेश कहीं बाहर गया था तो अपनी साली को साथ ले गया था। करीब 10 दिन पहले उसने मंदिर में अपनी साली से शादी कर ली थी। परिजनों के मुताबिक शादी का फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इससे आहत होकर पत्नी ममता ने फंदा लगा आत्महत्या कर ली। फिलहाल मामले की जांच हो रही है। जांच कार्रवाई पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

मायका पक्ष का कहना है कि उन्हें विवाहिता द्वारा फंदा लगाए जाने की सूचना दी गई थी। जब वह मौके पर पहुंचे तो शव जमीन पर मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मायका पक्ष दहेज के लिए हत्या किये जाने का आरोप लगा रहा है। पुलिस ने कहा परिजन तहरीर दे रहे हैं। उसके आधार पर दहेज के लिए हत्या आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।