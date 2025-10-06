घर पहुंचने से पहले बीच रास्ते से साली को भगा ले गया जीजा, साले ने कराई FIR

यूपी के गोंडा जिले में घर पहुंचने से पहले बीच रास्ते से साली को जीजा भगा ले गया। साले की तहरीर पर नगर कोतवाली पुलिस ने जीजा पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस खोजबीन कर रही है।

लुधियाना से अपने भाई के साथ यूपी के गोंडा आई युवती को उसके जीजा बहला-फुसलाकर भगा ले गया। इस घटना के बाद युवती के भाई यानि साले की तहरीर पर नगर कोतवाली पुलिस ने जीजा पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला थाना खरगूपुर क्षेत्र का है। पीड़िता के भाई ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 30 नवंबर को वह अपनी बहन को लेकर लुधियाना से गोंडा आया था। दोपहर करीब दो बजे जब दोनों शहर के रेलवे स्टेशन से होते हुए जय नारायण चौराहे की ओर जा रहे थे, तभी उसकी बहन किसी दुकान से सामान लेने के बहाने रुकी।

भाई के मुताबिक, इसी दौरान उसकी दूसरी बहन का पति, यानी उसका जीजा, मौके पर पहुंचा और बहन को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। इसके बाद दोनों ने अपने मोबाइल फोन बंद कर लिए और किसी से संपर्क नहीं किया। घटना के बाद परिवार ने युवती की खोजबीन की, लेकिन जब कोई जानकारी नहीं मिली तो पीड़िता के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।