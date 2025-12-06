Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newssali is incensed by her jeeja s hospitality said i will live only with him elder sister is shocked
जीजा की मेहमाननवाजी साली को ऐसी आई पसंद, साथ रहने की जिद पर अड़ी; बड़ी बहन सकते में

संक्षेप:

Dec 06, 2025 02:27 pm ISTAjay Singh संवाददाता, अमरोहा
उत्तर प्रदेश के अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र में एक लड़की की अपनी बड़ी बहन के घर मेहमानदारी में रहते रहते जीजा से आंखें चार हो गईं। वह जीजा के साथ ही रहने की जिद पर अड़ गई। मामला इतना बढ़ा कि बड़ी बहन सकते में आ गई। जीजा संग रहने की जिद पर अड़ी साली को उसके माता-पिता भी समझा नहीं पाए़ा। हद तो तब हो गई जब लड़की ने माता-पिता के सामने भी घर से जाने से इनकार कर दिया और साफ-साफ कर दिया कि वह हर कीमत पर जीजा के साथ ही रहेगी। फिर मामला थाने पहुंचा और काफी समझाने के बाद पुलिस ने उसे माता-पिता के सुपुर्द किया। मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।

बताया जा रहा है कि कोतवाली क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति ने करीब चार वर्ष पूर्व अपनी बड़ी बेटी की शादी कोतवाली क्षेत्र के ही गांव निवासी युवक संग की थी। दंपति के अब दो बच्चे हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले युवती बड़ी बहन के घर मेहमानदारी में आकर रहने लगी। इस दौरान जीजा से उसकी आंखें चार हो गईं। परिजन बुलाने पहुंचे तो वह जीजा के साथ ही रहने की जिद पर अड़ गई। परिजनों ने बड़ी बहन का घर बिगड़ने का अंदेशा जताते हुए युवती को समझाया तो उसने साफ कह दिया कि कुछ भी हो जाए वह जीजा के साथ ही रहेगी। मामला पुलिस तक पहुंच गया। गुरुवार शाम पुलिस ने युवती को थाने बुला लिया। उसके जीजा व माता-पिता भी पहुंच गए। युवती को उसके माता-पिता के सुपुर्द किया गया।

क्या बोली पुलिस

जीजा संग रहने की जिद पर अड़ी लड़की की कहानी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस ने समझा बुझाकर किसी तरह मामला शांत तो करा दिया लेकिन इस वाकये से हर कोई दंग है। उधर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली प्रेमपाल सिंह ने कहा कि युवती को समझा बुझाकर कर माता-पिता के साथ घर भेज दिया गया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News Up Latest News अन्य..
