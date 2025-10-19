दीवाली के बाजार में इस स्वदेशी उत्पाद की धूम, जानें क्यों आकर्षित हो रहे खरीददार

संक्षेप: दीवाली नजदीक आते ही शहरों के बाजार देसी सजावटी सामानों से जगमगाने लगे हैं। इस साल विदेशी उत्पादों की जगह स्वदेशी वस्तुओं की चमक ने बाजार में धूम मचा दी है। देशी कारीगरों के हाथों बनी ये आकर्षक सजावट न केवल घरों को खूबसूरत बना रही है, बल्कि स्थानीय हुनर को भी बढ़ावा दे रही है।

दीपों का पर्व दीवाली नजदीक है और शहर के बाजार देसी सजावटी सामानों से जगमगाने लगे हैं। इस बार विदेशी उत्पादों के बजाय स्वदेशी वस्तुओं की चमक ज्यादा दिख रही है। बाजार में ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान का असर साफ नजर आ रहा है। घरों को सजाने के लिए मुंबई, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, ओडिशा, पंतनगर और मेरठ जैसे शहरों में बने आकर्षक उत्पादों की बिक्री खूब हो रही है।

सबसे ज्यादा चर्चा में इस बार ओडिशा में तैयार विशेष प्रकार के कागज के कंदील हैं, जो अपनी पारंपरिक बनावट और आकर्षक डिजाइन की वजह से खरीदारों को खूब लुभा रहे हैं। ओडिशा के हुनरमंद कारीगरों द्वारा बनाए गए इन पर्यावरण अनुकूल कंदीलों की कीमत 300 से 500 रुपये के बीच है।

दुकानदारों के अनुसार, करीब दो दशक पहले तक ऐसे देसी कंदील बाजार में खूब बिकते थे, लेकिन चाइनीज उत्पादों की बढ़ती बिक्री के कारण इनकी मांग कम हो गई थी। अब एक बार फिर स्थानीय उत्पादों की ओर ग्राहकों का रुझान लौट रहा है। इस बार दीवाली पर विदेशी उत्पादों की चमक फीकी और स्वदेशी सजावट का जलवा पूरी तरह हावी है। खरीदार न सिर्फ आकर्षक डिजाइन के लिए बल्कि देशी कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए भी देसी उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

हाथरस की रेडिमेड रंगोली बनी पसंदीदा दीवाली पर रंगोली बनाने की परंपरा हर घर में निभाई जाती है। इस बार हाथरस की रेडिमेड रंगोली खरीदारों की पहली पसंद बनी हुई है। यह कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाती है और देखने में बेहद आकर्षक लगती है। दुकानदार बताते हैं कि महिलाएं और युवा वर्ग इस आसान व सुंदर सजावट को खूब पसंद कर रहे हैं।

पंतनगर की पावर पिक्सल झालरों का जलवा लाइट कारोबारियों के अनुसार, इस बार पंतनगर में बनी पावर पिक्सल झालर की मांग सबसे अधिक है। रोडवेज क्षेत्र के व्यापारी सुशील साहनी ने बताया कि 8 एमएम की झालर लाइट अपनी चमक और टिकाऊपन की वजह से खास पसंद की जा रही है। इसकी रोशनी फ्रॉस्ट की गई है, जिससे आंखों में चुभन नहीं होती। इसके अलावा पार लाइट (150 से 1100 रुपये) और ब्रिक लाइट (45 से 100 रुपये) की भी अच्छी बिक्री हो रही है।

जोधपुर के मेटल शोपीस आकर्षण का केंद्र घर की सजावट के लिए जोधपुर से आए मेटल के बने शोपीस और फ्लावर पॉट भी लोगों को खूब भा रहे हैं। ये कलात्मक वस्तुएं 1000 से 2500 रुपये तक की कीमत में मिल रही हैं। वहीं गुजरात, मुंबई, राजस्थान, दिल्ली और कोलकाता से आए तोरणद्वार, वंदनवार और डिजाइनर उत्पादों की भी बाजार में भरमार है।