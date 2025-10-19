Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newssale of indigenous products like Lantern is good in the Diwali market
दीवाली के बाजार में इस स्वदेशी उत्पाद की धूम, जानें क्यों आकर्षित हो रहे खरीददार

दीवाली के बाजार में इस स्वदेशी उत्पाद की धूम, जानें क्यों आकर्षित हो रहे खरीददार

संक्षेप: दीवाली नजदीक आते ही शहरों के बाजार देसी सजावटी सामानों से जगमगाने लगे हैं। इस साल विदेशी उत्पादों की जगह स्वदेशी वस्तुओं की चमक ने बाजार में धूम मचा दी है। देशी कारीगरों के हाथों बनी ये आकर्षक सजावट न केवल घरों को खूबसूरत बना रही है, बल्कि स्थानीय हुनर को भी बढ़ावा दे रही है।

Sun, 19 Oct 2025 09:15 PMPawan Kumar Sharma मुख्य संवाददाता, बरेली
share Share
Follow Us on

दीपों का पर्व दीवाली नजदीक है और शहर के बाजार देसी सजावटी सामानों से जगमगाने लगे हैं। इस बार विदेशी उत्पादों के बजाय स्वदेशी वस्तुओं की चमक ज्यादा दिख रही है। बाजार में ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान का असर साफ नजर आ रहा है। घरों को सजाने के लिए मुंबई, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, ओडिशा, पंतनगर और मेरठ जैसे शहरों में बने आकर्षक उत्पादों की बिक्री खूब हो रही है।

सबसे ज्यादा चर्चा में इस बार ओडिशा में तैयार विशेष प्रकार के कागज के कंदील हैं, जो अपनी पारंपरिक बनावट और आकर्षक डिजाइन की वजह से खरीदारों को खूब लुभा रहे हैं। ओडिशा के हुनरमंद कारीगरों द्वारा बनाए गए इन पर्यावरण अनुकूल कंदीलों की कीमत 300 से 500 रुपये के बीच है।

दुकानदारों के अनुसार, करीब दो दशक पहले तक ऐसे देसी कंदील बाजार में खूब बिकते थे, लेकिन चाइनीज उत्पादों की बढ़ती बिक्री के कारण इनकी मांग कम हो गई थी। अब एक बार फिर स्थानीय उत्पादों की ओर ग्राहकों का रुझान लौट रहा है। इस बार दीवाली पर विदेशी उत्पादों की चमक फीकी और स्वदेशी सजावट का जलवा पूरी तरह हावी है। खरीदार न सिर्फ आकर्षक डिजाइन के लिए बल्कि देशी कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए भी देसी उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें:टेक्नोलॉजी और भक्ति का संगम, ड्रोन और लेजर शो से जगमग हुई रामनगरी

हाथरस की रेडिमेड रंगोली बनी पसंदीदा

दीवाली पर रंगोली बनाने की परंपरा हर घर में निभाई जाती है। इस बार हाथरस की रेडिमेड रंगोली खरीदारों की पहली पसंद बनी हुई है। यह कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाती है और देखने में बेहद आकर्षक लगती है। दुकानदार बताते हैं कि महिलाएं और युवा वर्ग इस आसान व सुंदर सजावट को खूब पसंद कर रहे हैं।

पंतनगर की पावर पिक्सल झालरों का जलवा

लाइट कारोबारियों के अनुसार, इस बार पंतनगर में बनी पावर पिक्सल झालर की मांग सबसे अधिक है। रोडवेज क्षेत्र के व्यापारी सुशील साहनी ने बताया कि 8 एमएम की झालर लाइट अपनी चमक और टिकाऊपन की वजह से खास पसंद की जा रही है। इसकी रोशनी फ्रॉस्ट की गई है, जिससे आंखों में चुभन नहीं होती। इसके अलावा पार लाइट (150 से 1100 रुपये) और ब्रिक लाइट (45 से 100 रुपये) की भी अच्छी बिक्री हो रही है।

ये भी पढ़ें:Video: अयोध्या में काली का तांडव और बजे ढोल-नगाड़े, झाकियों संग दीपोत्सव शुरू

जोधपुर के मेटल शोपीस आकर्षण का केंद्र

घर की सजावट के लिए जोधपुर से आए मेटल के बने शोपीस और फ्लावर पॉट भी लोगों को खूब भा रहे हैं। ये कलात्मक वस्तुएं 1000 से 2500 रुपये तक की कीमत में मिल रही हैं। वहीं गुजरात, मुंबई, राजस्थान, दिल्ली और कोलकाता से आए तोरणद्वार, वंदनवार और डिजाइनर उत्पादों की भी बाजार में भरमार है।

diwali

चाइनीज माल पर आयात शुल्क ने भी बढ़ाई देसी उत्पादों की चमक

दुकानदारों का कहना है कि इस साल चाइनीज सामानों पर बढ़े आयात शुल्क और वोकल फॉर लोकल की मुहिम के कारण विदेशी उत्पादों की आमद काफी कम रही है। नतीजतन, देसी डिजाइन और हस्तशिल्प से तैयार वस्तुएं बाजार में छा गई हैं। मुंबई, गुजरात, राजस्थान, कोलकाता, दिल्ली, मुरादाबाद, कानपुर और मेरठ में बने दीवाली उत्पादों की बिक्री में तेजी आई है।

ये भी पढ़ें:बांके बिहारी मंदिर का तोशाखाना फिर खोला गया, एक सोने और दो चांदी की छड़िया मिलीं
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Bareilly Bareilly News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |