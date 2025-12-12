Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi NewsUP NewsSalary 30000 luxurious house worth crores how did dismissed constable Alok Singh amass immense wealth
सैलरी 30 हजार, करोड़ों का आलीशान घर; बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह ने कैसे बनाई अथाह संपत्ति?

सैलरी 30 हजार, करोड़ों का आलीशान घर; बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह ने कैसे बनाई अथाह संपत्ति?

संक्षेप:

कफ सिरप तस्कर मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। एसटीएफ की धरपकड़ के साथ ही अब ईडी ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में एक बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। आलोक सिंह की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह लग्जीरियस लाइफ जी रहा था।

Dec 12, 2025 08:25 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share

यूपी में कफ सिरप तस्कर मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। एसटीएफ की धरपकड़ के साथ ही अब ईडी ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में एक बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। आलोक सिंह की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी कराकर उसने करोड़ों की अकूत संपत्ति बना ली थी। इसके अलावा कई लग्जरी गाड़ियों का मालिक भी बन गया था। महज 30 से 40 हजार रुपये की सैलेरी पाने वाला सिपाही आलोक सिंह अपनी लग्जीरियस लाइफ जी रहा था। हालांकि 20 साल पहले यूपी पुलिस का सिपाही आलोक सिंह को 4 किलो सोना लूट मामले में बर्खास्‍त किया गया था। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में आलोक सिंह ने एक आलीशान कोठी बना रखी थी, जो किसी महल से कम नहीं थी। बाहर से इस महल जैसी कोठी को देखकर अंदर के रहन-सहन का अंदाजा लगाया जा सकता है। आलीशान जिंदगी जीने के लिए उसने कई लग्जरी गाड़ियां भी ले रखी थी। अब ईडी ने आलोक सिंह के मकान पर छापेमारी शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आलोक की कोठी में मुश्किल से घुस पाई ईडी

ईडी के करीब 20 सदस्य सुबह 7.30 बजे आलोक सिंह की सुलतानपुर रोड स्थित स्वास्तिक सिटी कोठी में पहुंचे। घर में मौजूद महिलाओं ने ईडी के काफी प्रयास के बाद गेट नहीं खोला। करीब आधे घंटे प्रयास के बाद कोठी का गेट खुला, तब ईडी टीम अंदर पहुंची। ईडी ने घर का कोना-कोना खंगाला। तीन आलमारियां खुलवाकर उसमें रखे दस्तावेज, तीन मोबाइल और कुछ फाइलें कब्जे में ली।

सभी फर्मों का ब्योरा लेने के बाद मारा छापा

ईडी पांच दिन से शुभम जायसवाल, आलोक सिंह, अमित टाटा, विभोर राणा, विशाला राणा समेत 20 से अधिक आरोपियों के नाम से बनी 80 से अधिक फर्मो का पूरा ब्योरा जुटा रही थी। इस दौरान ईडी ने दुबई में छिपे शुभम जायसवाल के वाराणसी स्थित घर पर आठ दिसम्बर को पेश होने का नोटिस भी चस्पा किया था। आरोपियों की सम्पत्ति का ब्योरा मिलते ही ईडी ने शुक्रवार को कार्रवाई की।

लखनऊ में यहां भी हुई छापेमारी

लखनऊ में दवा कम्पनी ईडहिका लाइफ साइंसेज के एलडीए कालोनी और ट्रांसपोर्ट नगर स्थित कार्यालयों, सरोजनीनगर के कैलाश विहार कालोनी में प्रसाद जायसवाल और अर्चना मनोहर जायसवाल के घरों में दोपहर बाद तक कार्रवाई चलती रही।

गिरफ्तार आलोक सिंह और अमित आटा पुलिस रिमांड

कफ सिरप मामले में एसटीएफ ने बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अमित सिंह आटा को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दोनों को 14 दिसंबर की शाम पांच बजे तक पुलिस रिमांड पर रखा जाएगा। जानकारी के अनुसार आलोक और अमित टाटा दोनों पर फर्जी कागजात, प्रतिबंधित सिरप की अवैध ढुलाई और बड़े रैकेट से लिंक होने के आरोप हैं। पहले की जांच में इन दोनों के जरिए शुभम जायसवाल, विभोर, राणा, विशाल सिंह और नेटवर्क से जुड़े कई अन्य नामों का खुलासा हुआ था। पिछले कुछ दिनों में हुई बरामदगियों और नए सबूतों ने दोनों को फिर से पूछताछ के केंद्र में ला दिया है।

ईडी की तीन प्रदेशों में 25 ठिकानों पर छापेमारी

ईडी की लखनऊ जोन टीम ने कफ सिरप प्रकरण में शुक्रवार सुबह बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात में एक साथ 25 ठिकानों पर छापे मारी की। इस दौरान लखनऊ में पूर्व सांसद के करीबी यूपी पुलिस के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह, अमित टाटा समेत पांच लोगों के घरों में तलाशी ली। साथ ही वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर में मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल, सीए विष्णु अग्रवाल के घर, एबॉट कम्पनी के दफ्तर समेत कई फर्मों के कार्यालय के अलावा रांची और अहमदाबाद में दो बड़ी दवा कम्पनियों के कार्यालयों में भी कार्रवाई की।

read moreये भी पढ़ें:
BJP प्रदेश अध्यक्ष चुनाव: एमपी, एमएलए और एमएलसी की क्यों पड़ सकती है जरूरत?
read moreये भी पढ़ें:
डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल समेत यूपी के 67 आईएएस का प्रमोशन, चार बने प्रमुख सचिव
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |