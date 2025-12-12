सैलरी 30 हजार, करोड़ों का आलीशान घर; बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह ने कैसे बनाई अथाह संपत्ति?

संक्षेप: कफ सिरप तस्कर मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। एसटीएफ की धरपकड़ के साथ ही अब ईडी ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में एक बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। आलोक सिंह की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह लग्जीरियस लाइफ जी रहा था।

यूपी में कफ सिरप तस्कर मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। एसटीएफ की धरपकड़ के साथ ही अब ईडी ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में एक बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। आलोक सिंह की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी कराकर उसने करोड़ों की अकूत संपत्ति बना ली थी। इसके अलावा कई लग्जरी गाड़ियों का मालिक भी बन गया था। महज 30 से 40 हजार रुपये की सैलेरी पाने वाला सिपाही आलोक सिंह अपनी लग्जीरियस लाइफ जी रहा था। हालांकि 20 साल पहले यूपी पुलिस का सिपाही आलोक सिंह को 4 किलो सोना लूट मामले में बर्खास्‍त किया गया था। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में आलोक सिंह ने एक आलीशान कोठी बना रखी थी, जो किसी महल से कम नहीं थी। बाहर से इस महल जैसी कोठी को देखकर अंदर के रहन-सहन का अंदाजा लगाया जा सकता है। आलीशान जिंदगी जीने के लिए उसने कई लग्जरी गाड़ियां भी ले रखी थी। अब ईडी ने आलोक सिंह के मकान पर छापेमारी शुरू कर दी है।

आलोक की कोठी में मुश्किल से घुस पाई ईडी ईडी के करीब 20 सदस्य सुबह 7.30 बजे आलोक सिंह की सुलतानपुर रोड स्थित स्वास्तिक सिटी कोठी में पहुंचे। घर में मौजूद महिलाओं ने ईडी के काफी प्रयास के बाद गेट नहीं खोला। करीब आधे घंटे प्रयास के बाद कोठी का गेट खुला, तब ईडी टीम अंदर पहुंची। ईडी ने घर का कोना-कोना खंगाला। तीन आलमारियां खुलवाकर उसमें रखे दस्तावेज, तीन मोबाइल और कुछ फाइलें कब्जे में ली।

सभी फर्मों का ब्योरा लेने के बाद मारा छापा ईडी पांच दिन से शुभम जायसवाल, आलोक सिंह, अमित टाटा, विभोर राणा, विशाला राणा समेत 20 से अधिक आरोपियों के नाम से बनी 80 से अधिक फर्मो का पूरा ब्योरा जुटा रही थी। इस दौरान ईडी ने दुबई में छिपे शुभम जायसवाल के वाराणसी स्थित घर पर आठ दिसम्बर को पेश होने का नोटिस भी चस्पा किया था। आरोपियों की सम्पत्ति का ब्योरा मिलते ही ईडी ने शुक्रवार को कार्रवाई की।

लखनऊ में यहां भी हुई छापेमारी लखनऊ में दवा कम्पनी ईडहिका लाइफ साइंसेज के एलडीए कालोनी और ट्रांसपोर्ट नगर स्थित कार्यालयों, सरोजनीनगर के कैलाश विहार कालोनी में प्रसाद जायसवाल और अर्चना मनोहर जायसवाल के घरों में दोपहर बाद तक कार्रवाई चलती रही।

गिरफ्तार आलोक सिंह और अमित आटा पुलिस रिमांड कफ सिरप मामले में एसटीएफ ने बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह और अमित सिंह आटा को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दोनों को 14 दिसंबर की शाम पांच बजे तक पुलिस रिमांड पर रखा जाएगा। जानकारी के अनुसार आलोक और अमित टाटा दोनों पर फर्जी कागजात, प्रतिबंधित सिरप की अवैध ढुलाई और बड़े रैकेट से लिंक होने के आरोप हैं। पहले की जांच में इन दोनों के जरिए शुभम जायसवाल, विभोर, राणा, विशाल सिंह और नेटवर्क से जुड़े कई अन्य नामों का खुलासा हुआ था। पिछले कुछ दिनों में हुई बरामदगियों और नए सबूतों ने दोनों को फिर से पूछताछ के केंद्र में ला दिया है।