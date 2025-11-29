Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newssala love with jija sister hanged himself from tree before reaching home
जीजा की बहन से था प्रेम-प्रसंग, मंदिर में दोनों ने कर ली शादी, घर पहुंचने से पहले ही पेड़ से लटका साला

जीजा की बहन से था प्रेम-प्रसंग, मंदिर में दोनों ने कर ली शादी, घर पहुंचने से पहले ही पेड़ से लटका साला

संक्षेप:

मैनपुरी में प्रेमसंबंधों पर परिजनों का पहरा पड़ा तो प्रेमी ने जान दे दी। प्रेमी युवक अपनी बहन के घर के बाहर खेत पर पेड़ से लटक गया। युवक को लटका देखा तो लोग जमा हो गए।  

Sat, 29 Nov 2025 07:45 PMDinesh Rathour मैनपुरी
यूपी के मैनपुरी में प्रेमसंबंधों पर परिजनों का पहरा पड़ा तो प्रेमी ने जान दे दी। प्रेमी युवक अपनी बहन के घर के बाहर खेत पर पेड़ से लटक गया। युवक को लटका देखा तो लोग जमा हो गए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मृतक ने अपने बहनोई की बहन के साथ मंदिर में शादी की थी। लेकिन इस शादी को मानने के लिए परिजन तैयार नहीं थे। दन्नाहार थाना क्षेत्र के ग्राम बिघरई निवासी जैनेश कुमार और उनकी पत्नी सुहागिनी गुजरात के सूरत में रहकर प्राइवेट नौकरी करते थे। जैनेश के साथ में उनकी बहन शिल्पी तथा साला 25 वर्षीय रामबाबू पुत्र बाबूराम निवासी भारापुर याकूबपुर थाना बेला जनपद औरैया भी साथ में रहता था।

सूरत में ही रामबाबू और शिल्पी के प्रेमसंबंध हो गए। दोनों ने सूरत से भागकर मंदिर में शादी कर ली। बहन और बहनोई को जानकारी हुई तो रामबाबू और शिल्पी को काफी समझाया गया। लेकिन वे नहीं माने। जैनेश कुमार अपनी पत्नी और बहन को लेकर 27 नवंबर को गांव बिघरई आ गए। रामबाबू भी सूरत से चला आया। लेकिन रामबाबू अपने गांव भारापुर नहीं पहुंचा। शनिवार को दोपहर 12 बजे के लगभग रामबाबू का शव अपने ही जीजा जैनेश कुमार के घर के बाहर खेत पर नीम के पेड़ पर लटका मिला।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का चलेगा पता

पोस्टमार्टम हाउस पर मृतक के भाई ने जानकारी दी कि उसके भाई रामबाबू का शव जिला अस्पताल में मिला। वह कैसे मरा इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उधर सूचना पाकर पहुंची दन्नाहार पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रामबाबू की मौत से उसकी बहन, भाई व अन्य परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था। दन्नाहार थाना प्रभारी वीरेंद्र पाल सिंह का कहना है कि प्रथम दृष्टया मृतक ने आत्महत्या की है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का पता चल सकेगा।

