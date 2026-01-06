Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newssala conducted reconnaissance by flying kite then emptied his jija house In Meerut
यूपी में साले ने पतंग उड़ाकर दोस्तों संग कर डाली रेकी, खाली कर दिया जीजा का घर, पांच गिरफ्तार

यूपी में साले ने पतंग उड़ाकर दोस्तों संग कर डाली रेकी, खाली कर दिया जीजा का घर, पांच गिरफ्तार

संक्षेप:

मेरठ कोतवाली के बनियानापाड़ा में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि रिश्ते के साले ने साथियों के साथ मिलकर जीजा का घर खंगाला था।

Jan 06, 2026 09:37 pm ISTDinesh Rathour मेरठ, प्रमुख संवाददाता
यूपी में मेरठ कोतवाली के बनियानापाड़ा में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि रिश्ते के साले ने साथियों के साथ मिलकर जीजा का घर खंगाला था। आरोपियों ने तीन दिन तक पतंग उड़ाने के बहाने मकान की रेकी की। पुलिस लाइन में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने प्रेसवार्ता में बताया कि कोतवाली के बनियापाड़ा फतेह मस्जिद के पास खुर्रम मंजर के आवास पर 4 जनवरी को चोरी की वारदात हुई। करीब 30 लाख के जेवरात और सामान समेटकर चोर ले गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी की जांच कर एक संदिग्ध युवक हमदान की पहचान कर ली। हमदान सराय जीना मोहल्ला पड़ियान कोतवाली का रहने वाला है। उसे हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की तो खुलासा हो गया। पता चला कि कोतवाली के माहजनपाड़ा में खुर्रम का रिश्ते का साला अजहर उर्फ अज्जू रहता है। उसी ने चोरी की प्लानिंग की। अजहर को खुर्रम की पत्नी के चाचा ने गोद लिया था। इसके बाद पुलिस ने अजहर और तीन आरोपियों नाजिम, फैजान और सालिम को दबोच लिया। आरोपियों से चोरी के जेवरात और अन्य सामान बरामद किया है।

चप्पल नीचे गिरी तो आया चोरी का आइडिया

पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ अजहर और उसके दोस्त कुछ दिनों से छत पर पतंग उड़ा रहे थे। सभी मकान आपस में मिले हुए हैं। खुर्रम के मकान की छत पर लगे जाल के टूटे हिस्से से अजहर की चप्पल नीचे चौक में गिर गई। अजहर ने वहां से सरिया हटाया और जाल से नीचे उतरकर चप्पल उठा ली। यहीं से अजहर को चोरी का आइडिया आया। इसके बाद लगातार तीन-चार दिन तक पतंग उड़ाकर अजहर और उसके साथियों ने रेकी की। जब मकान बंद था तो चोरी की।

चोरी कर बाहर आए तो एक दूसरे की तलाशी ली

आरोपी जब चोरी कर छत पर आए तो एक दूसरे की तलाशी भी ली। इन्हें शक था कि किसी ने सामान छिपा लिया है। इसके बाद सारे जेवरात लेकर फरार हो गए। चोरी के बाद आरोपियों को घर से करीब पांच हजार रुपये और 15 से 20 लाख के जेवरात मिले थे। रकम से आरोपियों ने होटल पर खाना खाया। जेवरात को बेचने की तैयारी कर रहे थे।

ढाई लाख मिल जाते तो मनाली घूम रहे होते

वादी पक्ष ने तहरीर में 2.50 लाख रुपये चोरी होने की बात कही थी। आरोपियों से नकदी के बारे में पूछा तो कहने लगे इतनी नकदी मिल जाती तो मनाली घूमने चले जाते। फिर पुलिस के हाथ नहीं आने वाले थे।

