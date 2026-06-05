जबरन पहनाया बुर्का, मांस भी खिलाया, पति ने पत्नी को कहीं का नहीं छोड़ा; जिसे साहब सिंह समझा वह निकला साजिद
हाथरस में एक मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली। युवती को जब पति के मुस्लिम होने की जानकारी हुई तो उसने विरोध शुरू कर दिया। इस पर युवती का उत्पीड़न शुरू हो गय।
Hathras News: यूपी में एक और धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया है। यहां एक साजिद नाम के युवक ने साहब सिंह बनकर युवती को अपनी झूठी मोहब्बत में फंसा लिया। युवती को घर बुलाकर उसकी आबरू से भी खेला। युवती हिंदू बनकर उससे इश्क फरमाती रही। बाद में दोनों ने शादी कर ली। युवती को जब पति के मुस्लिम होने की जानकारी हुई तो उसने विरोध किया। इसके बाद आरोपी युवती को अपने माता-पिता के पास ले गया जहां उसे जबरन मांस खिलाया गया और बुर्का पहनने के लिए भी दबाव डाला गया। ससुरालियों ने भी उसका उत्पीड़न शुरू कर दिया। गुरुवार को पति उसे सादाबाद गेट पर छोड़कर चला गया। पुलिस ने पति सहित छह लोगों के खिलाफ मारपीट और उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
शहर के जलेसर रोड इलाके की रहने वाली एक युवती को नवीपुर के युवक ने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। युवती की मानें तो युवक ने अपना नाम साहब सिंह चौहान बताया। दोनों एक दूसरे से मिलते रहे। दोनों ने शादी करने की ठान ली। लिहाजा युवक प्रेम जाल में फंसाकर युवती को अपने साथ ले गया। दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। दोनों काफी समय से दिल्ली में रह रहे थे, लेकिन कुछ समय पहले युवती को पता चला कि उसका पति हिन्दू नहीं बल्कि मुस्लिम है। उसका नाम साजिद है। इस पर युवती ने विरोध करना शुरू कर दिया।
ससुराल वालों ने की पिटाई
युवती की मानें तो कुछ समय पहले पति उसे नवीपुर अपने माता पिता के पास ले आया। यहां आकर ससुराल पक्ष के लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया। युवती का कहना है कि असलीयत पता होने के बाद भी वह रहने के लिए तैयार थी, परन्तु रोज उसके साथ मारपीट की जा रही थी। गुरुवार की सुबह पति उसे मारने पीटने के बाद सादाबाद गेट पर छोड़कर भाग गया। पति जबरन बुर्का पहनाता था। उसे मांस खिलाता था। इंस्पेक्टर कोतवाली सदर प्रभारी सतेंद्र राघव का कहना है कि युवती की तहरीर के आधार पर पति सहित छह लोगों के खिलाफ मारपीट और उत्पीड़न की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।
विशाल संग सात फेरे लेकर महजबीन बनी लक्ष्मी
वहीं दूसरी ओर बरेली के शीशगढ़ थाना क्षेत्र के गांव जाफरपुर निवासी महजबीन ने सनातन पद्धति अपनाते हुए मीरगंज क्षेत्र के गांव बल्ली निवासी विशाल के साथ विवाह कर लिया। विवाह के बाद महजबीन ने अपना नाम बदलकर लक्ष्मी रख लिया। दोनों ने अगस्त्य मुनि आश्रम में सनातन रीति-रिवाज से सात फेरे लिए। महजबीन और विशाल के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजन शादी को तैयार नहीं थे तो दोनों ने परिवारों से अलग होकर साथ जीवन बिताने का फैसला किया। इसके बाद गुरुवार को वे दोनों अगस्त्य मुनि आश्रम पहुंचे, जहां पंडित केके शंखधार ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दोनों का विवाह संपन्न कराया। शादी के दौरान सनातन रीति-रिवाजों का पालन किया गया। विवाह के बाद महजबीन ने स्वयं को लक्ष्मी नाम से संबोधित करने की बात कही। आश्रम में मौजूद लोगों ने नवदंपति को आशीर्वाद दिया।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।