संभल में पदयात्रा रोकने पर उग्र हुए संत, बैरीकेडिंग ढकेलकर आगे बढ़े, पुलिस से भी धुक्का-मुक्की
संभल में पुलिस बैरीकेडिंग देखकर संत और पदयात्री उग्र हो गए। पदयात्रियों ने पुलिस की बैरीकेडिंग को धकेलते हुए पदयात्रा निकाली। इस दौरान उनकी पुलिस से धक्का-मुक्की भी हुई।
Sambhal News: यूपी के संभल में हरिहर मंदिर की ओर से जा रही पदयात्रा रोकने पर संत उग्र हो गए। पुलिस द्वारा लगाई गई बैरीकेडिंग को ढकेलकर पदयात्री आगे बढ़ गए। पुलिस ने पदयात्रियों को रोकने का प्रयास किया लेकिन धक्का-मुक्की के साथ वह आगे बढ़ते चले गए। धक्का-मुक्की और भगदड़ में एक महिला पुलिसकर्मी नीचे गिर गई।
कैला देवी मंदिर की परिक्रमा के बाद गुरुवार को महंत ऋषिराज गिरी के नेतृत्व में हरिहर पदयात्रा निकाली गई। हाथों में झंडियां लेकर हजारों की संख्या में भक्त सुबह 11:40 बजे मंदिर से रवाना हुए। पदयात्रा मुख्य द्वार से होते हुए कैला देवी के मुख्य चौराहे पर पहुंची। यहां लगे बैरिकेडिंग को देखते ही संत और पदयात्री उग्र हो गए। पदयात्री बैरीकेडिंग को धकेलकर आगे बढ़ गए। मुख्य चौराहे से करीब 400 कदम आगे थाने मोड़ पर पुलिस ने भारी बैरिकेडिंग कर रखी थी। यहां तैनात पुलिस बल ने पदयात्रियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। मौके पर मौजूद दो सीओ और एसडीएम ने महंत ऋषिराज गिरी को समझाया।
मंदिर परिसर में पदयात्रा का हुआ समापन
अधिकारियों ने बताया कि संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए आगे पदयात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। काफी समझाने के बाद महंत ऋषिराज गिरी थाने वाले मार्ग से होते हुए वापस मंदिर पहुंच गए। मंदिर परिसर में पदयात्रा का समापन किया गया। यहां एकत्रित भक्तों को महंत ने हरिहर भगवान के बारे में जानकारी दी और अगले वर्ष फिर से पदयात्रा निकालने की घोषणा की। इस दौरान चौराहे से थाने मोड़ तक पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति पर नजर रखी गई।
क्या है पूरा मामला
संभल में हरिहर मंदिर और जामा मस्जिद को लेकर विवाद चल रही है। ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। हिंदू पक्ष इस स्थल को हरिहर मंदिर बताता है। हिंदू पक्ष का आरोप है कि मुगलकाल में हरिहर मंदिर को तोड़कर यहां मस्जिद बनाई गई थी। इस मामले का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में पुलिस और प्रशासन ने बुधवार को ही मस्जिद के आसपास बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया था।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।