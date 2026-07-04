राम मंदिर विवाद में चंपत राय के समर्थन में उतरे संत, ट्रस्ट से इस्तीफा मंजूर नहीं करने की मांग

अयोध्या में संत समाज ने राम मंदिर दान विवाद पर ट्रस्ट महासचिव चंपत राय का समर्थन किया। संतों ने कहा कि एसआईटी जांच पूरी होने से पहले उनका इस्तीफा स्वीकार न किया जाए। साथ ही ट्रस्ट से आय-व्यय सार्वजनिक करने और निष्पक्ष जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की मांग की।

अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर के दान प्रकरण को लेकर अयोध्या में संत समाज खुलकर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के समर्थन में सामने आया है। अयोध्या संत मंडल की ओर से हजारा मंदिर में आयोजित बैठक में संतों ने कहा कि चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और एसआईटी की रिपोर्ट आने तक किसी निष्कर्ष पर न पहुंचने की अपील की है। बैठक में महंत राघवेश दास वेदांती ने कहा कि दान राशि में गड़बड़ी के आरोपों की सच्चाई एसआईटी जांच के बाद ही सामने आएगी। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि ट्रस्ट से चंपत राय का इस्तीफा मंजूर न किया जाए। वेदांती ने कहा कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे आगे आकर आय-व्यय का पूरा डेबिट-क्रेडिट सार्वजनिक करें।

चंपत राय के समर्थन में उतरा संत समाज उन्होंने कहा कि अगर लोगों के मन में सवाल हैं तो उनका जवाब भी ट्रस्ट की ओर से दिया जाना चाहिए वेदांती ने कहा कि चंपत राय ने राम मंदिर आंदोलन और मंदिर निर्माण में वर्षों तक मेहनत की है। उन्होंने कहा कि वे 1993 से अयोध्या में हैं और तब से चंपत राय को काम करते हुए देख रहे हैं। उनका कहना था कि जिन लोगों ने स्वयं निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी की मांग की है, उन्हें बिना जांच पूरी हुए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि दान राशि में चोरी और धन के गलत इस्तेमाल के आरोप गंभीर हैं। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। उन्होंने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और आगे का फैसला होना चाहिए। संत समाज ने रामभक्तों से भी अपील की कि वे अफवाहों से बचें और जांच पूरी होने तक धैर्य रखें।

जांच पूरी होने तक किसी को दोषी ठहराना ठीक नहीं- संत बैठक में मौजूद संतों ने कहा कि राम जन्मभूमि मंदिर के दान प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच पूरी होने से पहले किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराना उचित नहीं है। संतों ने कहा कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का वर्षों से राम मंदिर आंदोलन और मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। संत समाज ने सरकार से एसआईटी की जांच जल्द पूरी कर सत्य को सामने लाने की मांग की, ताकि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो सके और निर्दोष लोगों की छवि धूमिल न हो।