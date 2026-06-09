संत को दौड़ा चाकू से गोद मार डाला, उन्नाव में बाबा बोधेश्वर मंदिर के पास सनसनीखेज मर्डर
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बाबा बोधेश्वर मंदिर के पास सनसनीखेज मर्डर का मामला सामने आया है। एक संत को दौड़ाकर चोकू से गोद हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारोपित मौके से भाग निकला।
UP Crime News: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में मंदिर के पास संत के मर्डर की सनसनीखेज खबर सामने आई है। बांगरमऊ नगर में मंगलवार को एक संत को दौड़ाकर चोकू से गोद हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारोपित मौके से भाग निकला। बाबा बोधेश्वर मंदिर के निकट हुई इस वारदात से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है।
सीओ संतोष कुमार सिंह ने बताया कि बांगरमऊ नगर के घूरेटोला मोहल्ला निवासी 60 वर्षीय संत मिलनदास नगर के पश्चिमी छोर स्थित प्रसिद्ध बाबा बोधेश्वर मंदिर के पास अपनी निजी भूमि पर एक मंदिर का निर्माण करा रहे थे। वह वहीं निवास करते थे। मंगलवार को संत मिलनदास अपने निवास स्थान के नजदीक बैठका में दो-तीन लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। वह पानी पीने को उठे, तभी मौजूद लोगों में से एक युवक ने उनकी पीठ पर चाकू से हमला कर दिया। मौजूद लोग बचाव को दौड़े तो युवक ने चाकू दिखाते हुए उन्हें धमकाया।
इसके बाद युवक ने भागे संत को खदेड़कर उनकी पीठ पर ताबड़तोड़ तीन से चार वार और किए फिर भाग निकला। आसपास के लोग उन्हें बांगरमऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। पीठ पर गहरा घाव और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। संत की मौत की खबर से क्षेत्र में आक्रोश है। सीओ ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से पूछताछ की गई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। हत्या करने वाले युवक को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद ही वारदात की वजह स्पष्ट हो सकेगी।
कल हाथरस में हुई थी हनुमान मंदिर के पुजारी की हत्या
इससे पहले रविवार की रात हाथरस जिले में कोतवाली सहपऊ क्षेत्र के कस्बा सहपऊ स्थित हनुमान टीला मंदिर के पुजारी के सिर पर भारी वस्तु से प्रहार कर हत्या कर दी गई थी। पुजारी का शव तख्त के नीचे रक्तरंजित अवस्था में पड़ा मिला। सिर पर चोट के निशान थे। शव के आसपास ईंट-पत्थर, लोहे की रॉड पड़ी हुई थी। मौके पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलित किए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस हत्यारोपियों की तलाश में जुट गई है।दिलीप उर्फ चंदू लाला 51 निवासी नगला सुखराम थाना सहपऊ पिछले आठ माह से हनुमान टीला स्थित मंदिर में पुजारी के रूप में सेवा दे रहे थे।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें