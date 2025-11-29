संत प्रेमानंद जी राधा रानी की शरण में पहुंचे, महाराज की झलक पाने को उमड़ी भीड़

संक्षेप: संत प्रेमानंद महाराज शनिवार को बरसाना में राधा रानी के मंदिर पहुंचे। राधा रानी मंदिर में संत प्रेमानंद महाराज का आगमन न केवल भक्तों के लिए आध्यात्मिक आनंद का क्षण था, बल्कि यह भक्ति की शक्ति और संतों के प्रति लोगों की गहरी आस्था का प्रमाण भी है।

वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज शनिवार को राधा रानी की शरण में पहुंचे। उन्होंने राधा रानी की विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान प्रेमानंद महाराज की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों श्रद्धालु महाराज को देखने के लिए एक घंटे तक सीढ़ियों और मंदिर परिसर में जमा रहे। महाराज की उपस्थिति ने मंदिर परिसर को भक्ति और आस्था के रंग में रंग दिया। श्रद्धालुओं ने इसे जीवन का सौभाग्य बताया। सोशल मीडिया पर भी इस भव्य दृश्य की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। राधा रानी मंदिर में संत प्रेमानंद महाराज का आगमन न केवल भक्तों के लिए आध्यात्मिक आनंद का क्षण था, बल्कि यह भक्ति की शक्ति और संतों के प्रति लोगों की गहरी आस्था का प्रमाण भी है।

शनिवार को प्रेमानंद महाराज सुबह नौ बजे सीढ़ियों के रास्ते पैदल चल कर राधा रानी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने राधा रानी की शरणागत होते हुए भीगी पलकों से राधा रानी से कुशलता की प्रार्थना की। सेवायत रामभरोसी गोस्वामी, प्रेम विहारी गोस्वामी, पप्पू गोस्वामी, मोनू गोस्वामी ने प्रेमानंद को राधा रानी की प्रसादी चुनरी व प्रसाद दिया।

हरिनाम और भक्ति की लहर जैसे ही यह खबर फैली कि प्रेमानंद महाराज मंदिर में हैं, मंदिर परिसर और उसकी सीढ़ियों में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो गई। भक्त संत प्रेमानंद महाराज की एक झलक पाने के लिए एक घंटे से अधिक समय तक इंतजार करते रहे। भक्तों की आतुरता ऐसी थी कि जैसे ही उन्हें महाराज की थोड़ी सी भी झलक मिलती, पूरा मंदिर परिसर "राधे-राधे" के जयकारों से गूंज उठता। जयकारों की ध्वनि दूर-दूर तक सुनाई दे रही थी, जिसने वृंदावन के आध्यात्मिक वातावरण को और भी उन्नत कर दिया।