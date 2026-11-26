मुरादाबाद की 6 सीटों पर सैनी मतदाता होंगे बड़ा फैक्टर, सीट बंटवारे की लड़ाई के बीच चर्चा तेज
सीट शेयरिंग को लेकर लड़ाई के बीच यूपी के मुरादाबाद जिले की छह विधानसभा सीटों पर सामाजिक समीकरणों की चर्चा तेज है। जिले में सैनी समाज भी ऐसा बड़ा ओबीसी समूह है। छह सीटों पर सैनी मतदाता बड़ा फैक्टर होंगे।
गुलाबी सर्दी के बीच सियासी ताप भी बढ़ने लगा है। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन में सियासी घमासान मचा हुआ है। मीटिंग पर मीटिंग हो रही हैं। सीट शेयरिंग को लेकर लड़ाई के बीच यूपी के मुरादाबाद जिले की छह विधानसभा सीटों पर सामाजिक समीकरणों की चर्चा भी तेज हो गई है। जिले में सैनी समाज भी ऐसा बड़ा ओबीसी समूह है, जिसकी मौजूदगी सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में है। छह सीटों पर सैनी मतदाता बड़ा फैक्टर होंगे।
मुरादाबाद जिले की छह विधानसभा सीटों पर 2022 चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पांच सीटें जीती थीं और भारतीय जनता पार्टी को मुरादाबाद नगर सीट मिली थी। इसके बाद कुंदरकी विधानसभा सीट के 2024 उपचुनाव में भाजपा की जीत से जिले का विधानसभा राजनीतिक मानचित्र बदला। मौजूदा तस्वीर में चार सीटें सपा और दो सीटें भाजपा के पास हैं।
छह विधानसभा सीटों पर सैनी मतदाताओं की संख्या करीब 2.30 लाख
आंकड़ों के मुताबिक जिले की छह विधानसभा सीटों पर सैनी मतदाताओं की संख्या करीब 2.30 लाख आंकी गई है। हालांकि ये आंकड़े निर्वाचन आयोग की आधिकारिक जातिवार मतदाता सूची नहीं हैं। राजनीतिक स्तर पर इस्तेमाल किए जा रहे अनुमान हैं। जिले में कांठ, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद ग्रामीण, मुरादाबाद नगर, कुंदरकी और बिलारी छह विधानसभा हैं। नगर विधानसभा में लगभग 55 हजार सैनी मतदाता बताए गए हैं। वर्तमान में यहां से भाजपा के रितेश गुप्ता विधायक हैं। 2022 में इस सीट पर मुकाबला बेहद करीबी रहा था। जीत का अंतर लगभग सात सौ था।
देहात में 30 हजार, कुंदरकी में 25 हजार के करीब
मुरादाबाद देहात विधानसभा क्षेत्र में करीब 30 हजार सैनी मतदाता बताए गए हैं। यहां समाजवादी पार्टी के हाजी नासिर कुरैशी विधायक हैं और 2022 में जीत का अंतर 56,820 वोट था। कुल मतदाताओं की संख्या 3,19,480 बताई गई है। वहीं कुंदरकी विधानसभा में 25 हजार सैनी मतदाताओं का अनुमान है। यहां 2024 के उपचुनाव के बाद भाजपा के रामवीर सिंह विधायक हैं।
2022 में छह में से सपा ने जीती थीं पांच सीटें
ठाकुरद्वारा विधानसभा में भी आंकड़ा-पत्र करीब 40 हजार सैनी मतदाताओं का दावा करता है। यहां सपा के नवाब जान विधायक हैं। 2026-27 की मतदाता सूची के अनुसार इस सीट पर 3,55,120 मतदाता हैं। 2022 में नवाब जान ने जीत दर्ज की थी।
बिलारी और कांठ में करीब 40-40 हजार
बिलारी और कांठ विधानसभा में करीब 40-40 हजार सैनी मतदाता बताए गए हैं। इन दोनों सीटों पर भी सैनी वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। बिलारी में वर्तमान विधायक फहीम इरफान और कांठ में कमाल अख्तर सपा से विधायक हैं।
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