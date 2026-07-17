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'सैफई सिंडिकेट' ने युवाओं को सरकारी नौकरी से किया वंचित, शामली में सीएम योगी का सपा पर बड़ा हमला

By Dinesh Rathour
लाइव हिन्दुस्तान, शामली
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सीएम योगी आदित्यनाथ ने शामली जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार पर तीखा हमला बोला।

'सैफई सिंडिकेट' ने युवाओं को सरकारी नौकरी से किया वंचित, शामली में सीएम योगी का सपा पर बड़ा हमला

CM Yogi In Shamli: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को दावा किया कि 2017 से पहले योग्य युवाओं को सरकारी नौकरियों से कथित तौर पर वंचित करने वाले 'नौकरी सिंडिकेट'' को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब भर्ती पारदर्शी तरीके से की जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने शामली जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, 'उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों का विज्ञापन निकलने पर अब 'सैफई का सिंडिकेट' युवाओं के रोजगार के अधिकार को छीन नहीं सकता जैसा पहले करता था। आज, हर परिवार और समाज के हर वर्ग को सरकारी नौकरियों को सुरक्षित करने का अवसर मिलता है।' सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पैतृक स्थान सैफई है।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि 2017 में राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)के सत्ता में आने से पहले, लोगों को अपनी धार्मिक आस्था व्यक्त करने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा, 2017 से पहले, 'जय श्री राम' का नारा लगाने पर लोगों पर लाठीचार्ज किया गया था और गोलीबारी भी की गई थी। कांवड़ यात्रा रोक दी जाती थी, मार्ग अवरुद्ध कर दिए जाते थे और रामलीला जुलूस की अनुमति नहीं दी जाती थी।' योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब स्थिति बदल गई है और भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार किसानों और युवाओं के लिए काम कर रही है।

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किसानों और युवाओं के सपने को पूरा कर रही एनडीए सरकार

सीम योगी ने कहा, 'आज हम गर्व से कह सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों और युवाओं के लिए जो सपना देखा था, उसे भाजपा और राजग सरकार साकार कर रही है। एक तरफ किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी के अवसर पैदा किए जा रहे हैं।' राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति के विषय पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों के साथ-साथ निवेशकों को भी सुरक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे निवेश आकर्षित करने और विकास को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है। योगी आदित्यनाथ ने वार्षिक कांवड़ यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार भक्तों के लिए पूर्ण सुरक्षा और सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा, ‘आज कांवड़ यात्रा को कोई नहीं रोकता है। यह शांतिपूर्वक और उत्साह के साथ चल रही है। सरकार कांवड़ियों के साथ खड़ी है और प्रशासन और सुरक्षा बल उनकी मदद को तत्पर हैं।’

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छोटी-छोटी बातों पर अनियंत्रित व्यवहार न करें कावंड़िए

सीएम योगी बोले, कांवड़ तीर्थयात्रियों से अनुशासन बनाए रखने की अपील करते हुए कहा, 'हम भगवान राम के वंशज हैं, भगवान कृष्ण की भूमि से हैं और भगवान शिव के भक्त हैं। हमें राम की मर्यादा, कृष्ण के मूल्यों और शिव की सादगी को बनाए रखना चाहिए। छोटी-छोटी बातों पर कोई अनियंत्रित व्यवहार नहीं होना चाहिए।' योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने तीर्थयात्रा के दौरान गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, 'कुछ असामाजिक तत्व हिंसा भड़काने और कांवड़ यात्रा की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई परेशानी पैदा करने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो ऐसे लोगों को तुरंत अलग कर दिया जाना चाहिए। हमें किसी को भी इस तीर्थयात्रा की पवित्रता और गरिमा से समझौता करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।' मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कांवड़ यात्रा की सुरक्षा, सुविधा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करना जारी रखेगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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