'सैफई सिंडिकेट' ने युवाओं को सरकारी नौकरी से किया वंचित, शामली में सीएम योगी का सपा पर बड़ा हमला

सीएम योगी आदित्यनाथ ने शामली जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार पर तीखा हमला बोला।

CM Yogi In Shamli: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को दावा किया कि 2017 से पहले योग्य युवाओं को सरकारी नौकरियों से कथित तौर पर वंचित करने वाले 'नौकरी सिंडिकेट'' को खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब भर्ती पारदर्शी तरीके से की जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने शामली जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, 'उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों का विज्ञापन निकलने पर अब 'सैफई का सिंडिकेट' युवाओं के रोजगार के अधिकार को छीन नहीं सकता जैसा पहले करता था। आज, हर परिवार और समाज के हर वर्ग को सरकारी नौकरियों को सुरक्षित करने का अवसर मिलता है।' सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पैतृक स्थान सैफई है।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि 2017 में राज्य में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)के सत्ता में आने से पहले, लोगों को अपनी धार्मिक आस्था व्यक्त करने पर कार्रवाई का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा, 2017 से पहले, 'जय श्री राम' का नारा लगाने पर लोगों पर लाठीचार्ज किया गया था और गोलीबारी भी की गई थी। कांवड़ यात्रा रोक दी जाती थी, मार्ग अवरुद्ध कर दिए जाते थे और रामलीला जुलूस की अनुमति नहीं दी जाती थी।' योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब स्थिति बदल गई है और भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार किसानों और युवाओं के लिए काम कर रही है।

किसानों और युवाओं के सपने को पूरा कर रही एनडीए सरकार सीम योगी ने कहा, 'आज हम गर्व से कह सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों और युवाओं के लिए जो सपना देखा था, उसे भाजपा और राजग सरकार साकार कर रही है। एक तरफ किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ युवाओं के लिए रोजगार और नौकरी के अवसर पैदा किए जा रहे हैं।' राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति के विषय पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों के साथ-साथ निवेशकों को भी सुरक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे निवेश आकर्षित करने और विकास को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है। योगी आदित्यनाथ ने वार्षिक कांवड़ यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार भक्तों के लिए पूर्ण सुरक्षा और सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा, ‘आज कांवड़ यात्रा को कोई नहीं रोकता है। यह शांतिपूर्वक और उत्साह के साथ चल रही है। सरकार कांवड़ियों के साथ खड़ी है और प्रशासन और सुरक्षा बल उनकी मदद को तत्पर हैं।’