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नाम छिपाकर दोस्ती फिर जबरन धर्मांतरण, युवती को ब्लैकमेल करने वाला साहिल गिरफ्तार, पहले से था शादीशुदा

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, लखनऊ
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लखनऊ के अमीनाबाद क्षेत्र में एक युवती ने युवक पर इंस्टाग्राम के जरिए झूठी पहचान बनाकर प्रेम संबंध स्थापित करने, शादीशुदा होने और अपना धर्म छिपाने, शारीरिक शोषण करने तथा दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

नाम छिपाकर दोस्ती फिर जबरन धर्मांतरण, युवती को ब्लैकमेल करने वाला साहिल गिरफ्तार, पहले से था शादीशुदा

UP News: यूपी के लखनऊ से धर्मांतरण मामला सामने आया है। अमीनाबाद इलाके में एक मुस्लिम युवक ने इंस्टाग्राम पर युवती से दोस्ती की। फिर उसे अपने प्रेमजाल में फंसाया। अपनी शादी की बात छुपाकर संबंध बनाए। इसी बीच युवती का धर्म परिवर्तन करा दिया। जब युवती को पहली शादी होने और युवक के धर्म की जानकारी हुई तो उसने विरोध जताया। आरोप है कि युवक ने उसे बुरी तरह से पीटा। किसी तरह से वह आरोपी के चंगुल से भाग निकली। पीड़िता ने अमीनाबाद थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। अमीनाबाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

युवती के मुताबिक इंस्टाग्राम पर तीन साल पहले कैसरबाग मकबूलगंज सुतुरखाना निवासी राशिद हुसैन के बेटे साहिल हुसैन से परिचय हुआ। साहिल ने अपना नाम राउडी बताया था। फिर दोनों में बातचीत होने लगी। आरोप है कि साहिल ने अपना धर्म और असली नाम छुपाकर उससे बातचीत शुरू करते हुए प्रेमजाल में फंसाया। फिर दोनों संपर्क में आ गए। आरोपी ने तीन साल में युवती से कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इसी बीच आरोपी साहिल ने युवती के साथ के आपत्तिजनक वीडियो, फोटो बना ली।

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पुलिस ने गुडवर्क किया, घटना छुपाई

अमीनाबाद पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर चंद घंटों में ही आरोपी साहिल को पकड़ लिया। उसे गिरफ्तार करके शुक्रवार को जेल भी भेज दिया। चंद घंटों में ही पुलिस ने आरोपी और पीड़िता का मेडिकल भी करवा लिया। पर, पुलिस ने पीड़िता की शिकायत की एफआईआर को छुपाए रखा। घटना की जानकारी देने में टालमटोल किया। अमीनाबाद इंस्पेक्टर सुनील आजाद के मुताबिक आरोपी और पीड़िता का मेडिकल कराया गया है। आरोपी साहिल को शुक्रवार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है।

वीडियो, फोटो बनाकर धर्म परिवर्तन करवाया

फिर साहिल ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। जब युवती ने धर्म परिवर्तन ने मना किया तो आरोपी साहिल ने उसे वीडियो, फोटो वॉयरल करने की धमकी दी। दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन करा दिया। पीड़िता ने डर और दबाव में धर्म परिवर्तन कर लिया। आरोप है कि उसके बाद साहिल उसे आए दिन प्रताड़ित करते हुए मारने पीटने लगा। इसी बीच युवती को जानकारी हुई कि साहिल पहले से शादीशुदा है। यह बात उसने युवती से छुपाकर रखी थी। इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। आरोप है कि साहिल ने विरोध करने पर उसे बुरी तरह से मारा पीटा। किसी तरह से वह आरोपी के चंगुल से छूटी तो अमीनाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

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राजधानी में धर्मांतरण के मामले पहले भी हुए

जून 2026 में पारा की एक युवती ने आलमबाग निवासी युवक और उसके परिजनों पर शादी का झांसा देकर शोषण और धर्मांतरण का दबाव बनाने की रिपोर्ट लिखाई।

जून 2026 में पीजीआई इलाके में 21 साल की युवती के लापता होने पर परिजनों ने इरशाद अली नाम के शख्स पर अपहरण,धर्मांतरण की साजिश का पीजीआई थाने में मुकदमा दर्ज कराया।

जून 2016 में मड़ियांव पुलिस ने काशिफ को गिरफ्तार किया था, जिस पर किशोरी का धर्म परिवर्तन कराने का दबाव का आरोप लगा था।

जनवरी 2026 केजीएमयू में एमडी पैथोलॉजी की एक छात्रा ने एक रेजिडेंट डॉक्टर पर यौन शोषण, धर्मांतरण की एफआईआर चौक कोतवाली में दर्ज कराई।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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