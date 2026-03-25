मैंने ही गोली मारी…, पुलिस कस्टडी में बहन पर फायरिंग करने वाले भाई का वीडियो वायरल

यूपी के सहारनपुर में पुलिस अभिरक्षा में भाई की गोली का शिकार हुई युवती राखी की एम्स ऋषिकेश में मौत हो गई। आरोपी भाई मोंटी ने गिरफ्तारी से पहले इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर अपनी बहन की हत्या की बात कबूल की है। पुलिस दूसरे फरार भाई की तलाश कर रही है।

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पुलिस कस्टडी के भीतर सरेआम अपनी बहन को गोली मारने की खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले भाई का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह कबूल कर रहा है कि उसी ने गोली मारी है। वहीं, भाई की गोली की शिकार बहन ने 28 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के बाद दम तोड़ दिया है। मुख्य आरोपी भाई को अब गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उसने वीडियो के साथ ही पुलिस के सामने भी अपना जुर्म कबूल करते हुए पूरी घटना को और भी झकझोर देने वाला बना दिया है।

पुलिस की सुरक्षा में मारी थी सिर में गोली 16 मार्च को बहन राखी अपने प्रेमी के साथ घर से चली गई थी। परिवार वालों ने प्रेमी के खिलाफ किडनैप करने की एफआईआर दर्ज करा दी। इसके बाद सोमवार को राखी खुद थाने पहुंची और प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जताई। इस पर पुलिस उसे मेडिकल परीक्षण के लिए ले गई। इसी दौरान पुलिस की गाड़ी में बैठी राखी पर उसके दो भाइयों मोंटी और रवि ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। एक गोली राखी के सिर में जा लगी। हैरानी की बात यह है कि उस वक्त कार में महिला कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर भी मौजूद थे, जो बाल-बाल बचे।

एम्स ऋषिकेश में इलाज के दौरान मौत गोली लगने के बाद राखी को गंभीर हालत में सहारनपुर से एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया था।डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद युवती को बचाया नहीं जा सका और मंगलवार शाम उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही गांव रामखेड़ी में मातम पसर गया है।

भाई का इंस्टाग्राम पर वीडियो: "हाँ, मैंने ही गोली मारी" गिरफ्तारी से ठीक पहले मुख्य आरोपी भाई मोंटी ने इंस्टाग्राम पर एक 41 सेकंड का वीडियो अपलोड किया। वीडियो में उसने बिना किसी पछतावे के कहा, "राखी मेरी बहन थी और उसे मैंने ही गोली मारी है। हमने उसे बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी। इसमें मेरे परिवार की कोई गलती नहीं है।" उसने यह भी दावा किया कि उसके माता-पिता ने उसे रोकने की कोशिश की थी। वीडियो के अंत में उसने पुलिस के सामने सरेंडर करने की बात कही, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।