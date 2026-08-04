Saharanpur News: जिला अस्पताल में ओपीडी के बाहर युवक पर हमला
Saharanpur News: जिला अस्पताल के बाहर एक युवक के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसने तीन युवकों के खिलाफ तहरीर दी है, जिन्होंने हमला किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
Saharanpur News: जिला अस्पताल परिसर के बाहर युवक के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली नगर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित रजत कटारिया पुत्र अरविंद कटारिया निवासी किशनपुरा ने पुलिस को बताया कि वह दो अगस्त की रात करीब 11 बजे एसबीडी जिला अस्पताल में भर्ती अपने मित्र अमित से मिलकर लौट रहा था। आरोप है कि ओपीडी के सामने तीन युवक नशे की हालत में उससे कहासुनी करने लगे। विरोध करने पर तीनों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और हमला कर मारपीट की, जिससे उसे चोटें आईं।
मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर बचाया, इसके बाद तीनों जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़ित ने आसपास मौजूद लोगों से जानकारी की तो आरोपियों के नाम पारस राजपूत, पंकज और एक अज्ञात युवक बताए गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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