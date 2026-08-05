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Saharanpur News: बुनकर शिविर में सरकारी योजनाओं की दी जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: हथकरघा सप्ताह के दौरान इस्लामनगर में बुनकर शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बुनकरों को केंद्र और राज्य सरकार के योजनाओं की जानकारी दी गई। अधीक्षक अनिल कुमार दीक्षित ने योजनाओं की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया पर चर्चा की, जबकि बैंक प्रतिनिधि संदीप रावत ने ऋण योजनाओं की जानकारी दी।

Saharanpur News: बुनकर शिविर में सरकारी योजनाओं की दी जानकारी

Saharanpur News: हथकरघा सप्ताह के तहत बुधवार को इस्लामनगर में आयोजित बुनकर शिविर में हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग ने बुनकरों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देकर उनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। अधीक्षक उत्पादन अनिल कुमार दीक्षित ने विभिन्न योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया व लाभ बताए। ऑडिट एवं पर्यवेक्षक अनिल राणा और करुण कुमार ने आवेदन संबंधी जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दी। पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिनिधि संदीप रावत ने बैंक ऋण योजनाओं पर प्रकाश डाला।

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