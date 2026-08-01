Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saharanpur News: घर में घुसकर मारपीट कर घायल करने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

Saharanpur News: जदूरी का कार्य करती है ,शुक्रवार की सुबह वह रोजाना की तरह मजदूरी करने चली गई दोपहर को करीब 1:00 बजे घर पर खाना खाने आए तो घर के कमरों वह अलमारी के के

Saharanpur News: घर में घुसकर मारपीट कर घायल करने का आरोप

Saharanpur News: नानौता। घर में घुसकर ईंट पत्थर से मारपीट करने व जान से मारने का आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति ने दो सगे भाइयों व उनकी माता सहित तीन लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। क्षेत्र के गांव कुतुबपुर निवासी सलीम पुत्र बशीर अहमद ने थाने में तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि वह घर पर थे तभी गांव के ही दो सगे भाई अपनी मां के साथ उनके घर पर आए और उन्होंने उसके और उसकी पुत्री व पत्नी के साथ ईंट पत्थर लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया। शोर सुनकर लोगों को आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।

ये भी पढ़ें:Balrampur News: घर में घुसकर भाई-बहन की ईंट व डंडे से पिटाई

थाना इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर बौद्ध ने बताया कि सलीम की तहरीर के आधार पर जुनैद तथा महबूब दोनों भाईयों सहित उनकी माता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:Balrampur News: घर में घुसकर भाई-बहन की ईंट व डंडे से पिटाई
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saharanpur Latest News Crime News Saharanpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।