Saharanpur News: मुठभेड़ के मुकदमे में फरार वांछित गिरफ्तार
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Saharanpur News: नकुड़। सरसावा में पुलिस टीम पर फायरिंग के मामले में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त विनोद को नकुड़ पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसे कुम्हारहेड़ा पुल के नीचे से मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान पकड़ा। विनोद के खिलाफ सरसावा और बेहट थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। 27 मार्च को सरसावा में चेकिंग के दौरान पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग हुई थी। जवाबी कार्रवाई में मुर्सलीन उर्फ गांधी पुत्र यूसुफ निवासी सलेमपुर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। गुरुवार को सूचना मिलने पर नकुड़ पुलिस ने विनोद पुत्र फूल सिंह निवासी नानू माजरा हाल निवासी सलेमपुर को पकड़ लिया।
पुलिस के मुताबिक वह अभ्यस्त अपराधी है। उसके खिलाफ वर्ष 2017 से 2026 तक छह मुकदमे दर्ज हैं। इनमें हत्या के प्रयास, लूट, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराएं शामिल हैं।
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