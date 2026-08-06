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Saharanpur News: अवैध शराब बिक्री पर ग्रामीणों का प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: मझोल जबरदस्तपुर के ग्रामीणों ने अवैध शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। भीम आर्मी के ब्लाक अध्यक्ष नितिन जाटव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सीओ अमित सिंह को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि अवैध शराब से गांव का माहौल बिगड़ रहा है और इससे झगड़े हो रहे हैं।

Saharanpur News: अवैध शराब बिक्री पर ग्रामीणों का प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग

Saharanpur News: तहसील क्षेत्र के गांव मझोल जबरदस्तपुर के ग्रामीणों ने गांव में कथित अवैध शराब निर्माण और बिक्री का आरोप लगाते हुए सीओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया। भीम आर्मी के ब्लाक अध्यक्ष नितिन जाटव के नेतृत्व में पहुंचे ग्रामीणों ने सीओ अमित सिंह को ज्ञापन सौंपकर अवैध कारोबार बंद कराने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध शराब से गांव का माहौल बिगड़ रहा है और युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है। इसके चलते आए दिन झगड़े और घरेलू विवाद हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा हादसा भी हो सकता है।

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ग्रामीणों ने एसडीएम को भी ज्ञापन देकर गांव और स्कूल में साफ-सफाई की व्यवस्था कराने की मांग की। प्रदर्शन में नरेंद्र लांबा, रविकांत गौतम, धर्मेश बोध, राव अशरफ, सुलेलता, संगीता, कविता, कुंता, सोनिया, पूजा, लीला और पूनम मौजूद रहे।

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