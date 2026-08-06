Saharanpur News: अवैध शराब बिक्री पर ग्रामीणों का प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग
Saharanpur News: मझोल जबरदस्तपुर के ग्रामीणों ने अवैध शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। भीम आर्मी के ब्लाक अध्यक्ष नितिन जाटव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सीओ अमित सिंह को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि अवैध शराब से गांव का माहौल बिगड़ रहा है और इससे झगड़े हो रहे हैं।
Saharanpur News: तहसील क्षेत्र के गांव मझोल जबरदस्तपुर के ग्रामीणों ने गांव में कथित अवैध शराब निर्माण और बिक्री का आरोप लगाते हुए सीओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया। भीम आर्मी के ब्लाक अध्यक्ष नितिन जाटव के नेतृत्व में पहुंचे ग्रामीणों ने सीओ अमित सिंह को ज्ञापन सौंपकर अवैध कारोबार बंद कराने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध शराब से गांव का माहौल बिगड़ रहा है और युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है। इसके चलते आए दिन झगड़े और घरेलू विवाद हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा हादसा भी हो सकता है।
ग्रामीणों ने एसडीएम को भी ज्ञापन देकर गांव और स्कूल में साफ-सफाई की व्यवस्था कराने की मांग की। प्रदर्शन में नरेंद्र लांबा, रविकांत गौतम, धर्मेश बोध, राव अशरफ, सुलेलता, संगीता, कविता, कुंता, सोनिया, पूजा, लीला और पूनम मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।