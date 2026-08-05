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Saharanpur News: नशे के कारोबार के खिलाफ ग्रामीणों का मोर्चा, कार्रवाई की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: चिलकाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने अवैध नशे की बिक्री के खिलाफ अभियान शुरू किया है। दूधगढ़ में हुई बैठक में उन्होंने स्मैक और अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एसएसपी को शिकायत पत्र भेजा। ग्रामीणों ने नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस की लापरवाही का भी आरोप लगाया।

Saharanpur News: नशे के कारोबार के खिलाफ ग्रामीणों का मोर्चा, कार्रवाई की मांग

Saharanpur News: थाना चिलकाना क्षेत्र में अवैध नशे की बिक्री के विरोध में कई गांवों के ग्रामीणों ने बैठक कर अभियान छेड़ दिया। दूधगढ़ में हुई बैठक के बाद ग्रामीणों ने एसएसपी को शिकायती पत्र भेजकर स्मैक और अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। मुरसलीन, अब्दुल बारी, मंसूर, अफजाल, बिलाल और सहजाद ने आरोप लगाया कि दूधगढ़, शाहपुरा, पठेड, दभेड़ा कला और रावणपुर में लंबे समय से नशे का कारोबार जारी है, जिससे युवा और स्कूली छात्र इसकी चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने स्थानीय पुलिस पर भी कार्रवाई में लापरवाही का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कहा कि कुछ दिन पहले हुई कार्रवाई में कथित स्मैक तस्करों को शराब के मामले में जेल भेजा गया था।

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