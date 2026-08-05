Saharanpur News: विहिप-बजरंग दल का विरोध-प्रदर्शन, पप्पू यादव का पुतला फूंका
Saharanpur News: विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सांसद पप्पू यादव का पुतला फूंककर विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया और धर्म व संत समाज की गरिमा को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने समाज में शांति और राष्ट्रीय एकता के लिए काम करने का संकल्प लिया।
Saharanpur News: विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल महानगर के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को हकीकत नगर स्थित श्री रामलीला मैदान में सांसद पप्पू यादव का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके बयान से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की मर्यादा में धार्मिक आस्थाओं और संत समाज की गरिमा का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट कहा कि सनातन संस्कृति और संत समाज पर किसी भी प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। कार्यकर्ताओं ने समाज में शांति, सद्भाव, सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया।
कार्यक्रम में प्रांत सह संयोजक हरीश कौशिक, महानगर मंत्री रविश कांबोज, महानगर सह मंत्री शानू पंडित, शिवा गांधी, महानगर संयोजक ललित शर्मा, नितिन पंडित, आदित्य, बसंत, शुभम, सचिन, चंदन, जय, अंतिश, मन्नी, विष्णु, विशाल गोयल, आलोक, दिव्यांश सहित विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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