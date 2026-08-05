Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saharanpur News: विहिप-बजरंग दल का विरोध-प्रदर्शन, पप्पू यादव का पुतला फूंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

Saharanpur News: विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सांसद पप्पू यादव का पुतला फूंककर विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया और धर्म व संत समाज की गरिमा को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने समाज में शांति और राष्ट्रीय एकता के लिए काम करने का संकल्प लिया।

विहिप-बजरंग दल का विरोध-प्रदर्शन, पप्पू यादव का पुतला फूंका
विहिप-बजरंग दल का विरोध-प्रदर्शन, पप्पू यादव का पुतला फूंका

Saharanpur News: विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल महानगर के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को हकीकत नगर स्थित श्री रामलीला मैदान में सांसद पप्पू यादव का पुतला फूंककर विरोध दर्ज कराया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके बयान से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की मर्यादा में धार्मिक आस्थाओं और संत समाज की गरिमा का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट कहा कि सनातन संस्कृति और संत समाज पर किसी भी प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। कार्यकर्ताओं ने समाज में शांति, सद्भाव, सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया।

ये भी पढ़ें:विहिप-बजरंग दल ने नारेबाजी-प्रदर्शन कर सांसद पप्पू यादव का फूंका पुतला

कार्यक्रम में प्रांत सह संयोजक हरीश कौशिक, महानगर मंत्री रविश कांबोज, महानगर सह मंत्री शानू पंडित, शिवा गांधी, महानगर संयोजक ललित शर्मा, नितिन पंडित, आदित्य, बसंत, शुभम, सचिन, चंदन, जय, अंतिश, मन्नी, विष्णु, विशाल गोयल, आलोक, दिव्यांश सहित विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Sambhal News: पप्पू यादव का पुतला फूंकने पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं की कोतवाल से नोंकझोंक
ये भी पढ़ें:सांसद पप्पू यादव पर हमले के विरोध में युवाशक्ति ने किया प्रदर्शन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bajrang Dal Pappu Yadav Saharanpur Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।