Saharanpur News: विधानसभा में सड़कों के चौड़ीकरण का मुद्दा उठा
Saharanpur News: विधायक किरत सिंह ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़कों के चौड़ीकरण का मामला उठाया है। उन्होंने जानखेड़ा, खैरसाल, सांगाठेड़ा, कलनी और चंदपुरा मार्गों के विस्तार की मांग की। इन सड़कों के चौड़ीकरण से स्थानीय लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी।
Saharanpur News: विधायक किरत सिंह ने उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यसूची के दौरान क्षेत्र की प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण का मामला उठाया। उन्होंने जनहित से जुड़ी याचिकाओं का हवाला देते हुए जनपद की महत्वपूर्ण सड़कों के विस्तार पर जोर दिया। विधायक ने जानखेड़ा, खैरसाल, सांगाठेड़ा, कलनी और चंदपुरा मार्ग के चौड़ीकरण का मुद्दा रखा। इसके अलावा लखनौती मार्ग से सुखेड़ी नगला मार्ग के चौड़ीकरण की भी मांग की। विधायक ने कहा कि इन मार्गों के चौड़ीकरण से क्षेत्र के लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी।
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