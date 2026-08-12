Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saharanpur News: सामने से आ रही बाइक से भिड़े दो कांवड़िए, घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

Saharanpur News: हरिद्वार से गंगाजल लाते समय दो कांवड़िए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। हरियाणा के करनाल के जतिन और सचिन की बाइक को तेज गति से आ रही बाइक ने टक्कर मारी। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरसावा लाया गया, जहां उनका उपचार किया गया।

Saharanpur News: सामने से आ रही बाइक से भिड़े दो कांवड़िए, घायल

Saharanpur News: सरसावा। हरिद्वार से गंगाजल लेकर डाक कांवड़ के साथ अपने शिवालय की ओर जा रहे दो बाइक सवार कांवड़िए सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक से टकराकर घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरसावा लाया गया। सोमवार देर रात अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरियाणा की ओर जा रहे हरियाणा के करनाल जनपद के गांव कद्र निवासी जतिन (18) पुत्र बंशीलाल और सचिन (20) पुत्र बिरजू शर्मा बाइक पर सवार होकर डाक कांवड़ लेकर अपने-अपने शिवालय की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे शाहजहांपुर पहुंचे, सामने से तेज गति से आ रही बाइक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।

ये भी पढ़ें:बाइकों के बीच उलझकर डांक कांवडिए की मौत, एक घायल

हादसे में दोनों कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए।सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉ. अनुराग चौहान ने बताया कि सचिन के सिर में गंभीर चोट आई थी, जिसके चलते उसे 10 से 12 टांके लगाए गए। वहीं जतिन भी घायल हुआ था। दोनों का उपचार करने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। उनके साथ चल रहे अन्य साथी दोनों को अपने साथ ले गए।

ये भी पढ़ें:Saharanpur News: डाक कांवड़ को ओवरटेक करना मां-बेटे के लिए बना आखिरी सफर
ये भी पढ़ें:Saharanpur News: शिवरात्रि पर्व धूमधाम के साथ मनाया
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Accident Saharanpur Latest News Saharanpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।