Saharanpur News: सामने से आ रही बाइक से भिड़े दो कांवड़िए, घायल
Saharanpur News: हरिद्वार से गंगाजल लाते समय दो कांवड़िए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। हरियाणा के करनाल के जतिन और सचिन की बाइक को तेज गति से आ रही बाइक ने टक्कर मारी। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरसावा लाया गया, जहां उनका उपचार किया गया।
Saharanpur News: सरसावा। हरिद्वार से गंगाजल लेकर डाक कांवड़ के साथ अपने शिवालय की ओर जा रहे दो बाइक सवार कांवड़िए सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक से टकराकर घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरसावा लाया गया। सोमवार देर रात अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरियाणा की ओर जा रहे हरियाणा के करनाल जनपद के गांव कद्र निवासी जतिन (18) पुत्र बंशीलाल और सचिन (20) पुत्र बिरजू शर्मा बाइक पर सवार होकर डाक कांवड़ लेकर अपने-अपने शिवालय की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे शाहजहांपुर पहुंचे, सामने से तेज गति से आ रही बाइक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।
हादसे में दोनों कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए।सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉ. अनुराग चौहान ने बताया कि सचिन के सिर में गंभीर चोट आई थी, जिसके चलते उसे 10 से 12 टांके लगाए गए। वहीं जतिन भी घायल हुआ था। दोनों का उपचार करने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। उनके साथ चल रहे अन्य साथी दोनों को अपने साथ ले गए।
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