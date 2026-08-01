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Saharanpur News: सेवानिवृत्त होने पर कार्यकाल को सराहा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: त्रिवेणी शुगर मिल में सहकारी गन्ना समिति के वरिष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक और नगर पालिका परिषद के वरिष्ठ लिपिक का विदाई समारोह आयोजित किया गया। पालिकाध्यक्ष विपिन गर्ग और अन्य वक्ताओं ने उनके कार्यकाल की सराहना की। इस अवसर पर उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया।

Saharanpur News: सेवानिवृत्त होने पर कार्यकाल को सराहा

Saharanpur News: त्रिवेणी शुगर मिल में सहकारी गन्ना समिति में वरिष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक और नगर पालिका परिषद में वरिष्ठ लिपिक के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। शुक्रवार को पालिका में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पालिकाध्यक्ष विपिन गर्ग ने कहा कि अकबर बाबू का कार्यकाल सरहाना के लायक है। पालिका ईओ राजपति बेस ने मोहम्मद अकबर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान सभासद विपिन त्यागी, अजय गांधी, वाजिद मलिक, वसीम मलिक, निर्माण बाबू विकास चौधरी, सफाई निरीक्षक पोपिन कुमार, वैभव अग्रवाल ने भी अपने विचार किए।वहीं

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त्रिवेणी शुगर मिल में सहकारी गन्ना समिति में गन्ना परिषद के वरिष्ठ निरीक्षक अभय कुमार ओझा की सेवानिवृत्ति पर उप गन्ना आयुक्त ओपी सिंह जिला गन्ना अधिकारी शैलेश मौर्य, जिला बीज उत्पादन अधिकारी अरविंद कुमार, त्रिवेणी ईकाई प्रमुख पुष्कर मिश्रा, महाप्रबंधक गन्ना एसके त्यागी, विकास प्रमुख रणपाल तेवतिया सहित समस्त जोनल मेनेजर और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने उनके सेवाकाल में किसान हित एवं विभागीय दायित्वों के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान की सराहना की।

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