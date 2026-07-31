Saharanpur News: मां शाकंभरी देवी आवासीय योजना में 513 आवेदकों को मिला अपना आशियाना
Saharanpur News: सहारनपुर में मां शाकंभरी देवी आवासीय योजना के तहत 513 आवासीय प्लॉटों का आवंटन पारदर्शी ई-लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया। 3310 आवेदकों ने भाग लिया, जिसमें सफल आवेदकों ने जीत का जश्न मनाया। एसडीए सचिव सुरेश कुमार ने प्रक्रिया की पारदर्शिता पर जोर दिया। असफल आवेदकों को धनराशि वापस की जाएगी।
Saharanpur News: सहारनपुर। सहारनपुर विकास प्राधिकरण (एसडीए) की दिल्ली रोड स्थित मां शाकंभरी देवी आवासीय योजना के 513 आवासीय प्लॉटों का आवंटन गुरुवार को पारदर्शी ई-लॉटरी प्रक्रिया के जरिए किया गया। महज दो घंटे में 513 प्लॉटों की किस्मत का फैसला हो गया। ई-लॉटरी का स्क्रीन व मोबाइल पर मैसेज आते ही आवंटी खुशी से झूम उठे। जनमंच कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में आवेदकों के नाम और प्लॉट नंबर स्क्रीन पर आते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कई परिवारों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के तहत मां शाकंभरी देवी आवासीय योजना, नवीन सहारनपुर, के फेज-1 में 513 प्लॉटों के लिए 3310 आवेदन प्राप्त हुए थे। ई लॉटरी में जिन आवेदकों का चयन नहीं हो सका, उन्हें उनकी जमा धनराशि नियमानुसार वापस की जाएगी। पूरी प्रक्रिया एसडीए सचिव सुरेश कुमार की अध्यक्षता एवं आवेदकों की मौजूदगी में पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई गई, ताकि किसी प्रकार की शंका की गुंजाइश न रहे। जनमंच परिसर में सुबह से ही बड़ी संख्या में आवेदक अपने परिजनों के साथ पहुंच गए थे। सभी की निगाहें लॉटरी पर टिकी थीं। ई-लॉटरी में उपस्थित आवेदक पूर्णतया सन्तुष्ट दिखे तथा उनके मोबाइल नम्बर पर आवंटन सम्बन्धी सूचना तत्कालन मैसेज पर प्रदर्शित भी हुई, जिसके सम्बन्ध में आवेदकों द्वारा तत्समय कार्यक्रम में ही अवगत भी कराया गया। सफल आवंटियों के चेहरों पर मुस्कान और उत्साह साफ दिखाई दिया, जबकि चयन से वंचित रहे आवेदक भी अगली योजनाओं का इंतजार करने की बात कहते नजर आए。
प्राधिकरण सचिव की जानकारी
प्राधिकरण सचिव सुरेश कुमार ने बताया कि मां शाकंभरी देवी आवासीय योजना के प्रति लोगों ने अपेक्षा से अधिक रूचि और प्यार दिखाया है। कहा चयनित आवंटियों को आगे की औपचारिकताओं की जानकारी दे दी गई है जबकि असफल आवेदकों की धनराशि नियमानुसार उनके खातों में वापस कर दी जाएगी।
पारदर्शी आवंटन प्रक्रिया
0-ई-लॉटरी से 513 भूखंडों का पारदर्शी आवंटन
-एसडीए एक्सईएन सार्थक शर्मा ने बताया कि ई-लॉटरी प्रक्रिया को शासन की मंशा के अनुरूप पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ संपन्न कराया गया। इसके तहत योजना की सभी छह श्रेणियों के कुल 513 भूखंडों का आवंटन किया गया। इनमें 91 एलआईजी, 20 एमएमआईजी, 110 एमआईजी, 236 एमआईजी सुपर, 17 एचआईजी सुपर तथा 39 एचआईजी प्रीमियम श्रेणी के भूखंड शामिल हैं। सभी आवंटित भूखंडों की सूची प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड कर ऑनलाइन सार्वजनिक कर दी गई है।
किस्मत का आजमाना
0-3310 ने आजमाई किस्मत, 513 के नाम निकले
-मां शाकंभरी देवी आवासीय योजना के 513 प्लॉटों के लिए 3310 लोगों ने आवेदन किया था। यानी एक प्लॉट के लिए औसतन छह से अधिक दावेदार मैदान में थे। लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित आवेदकों में खुशी का माहौल रहा, जबकि शेष आवेदकों की जमा धनराशि नियमानुसार वापस की जाएगी।
उत्सव का माहौल
0-जनमंच परिसर बना उत्साह का मेला
-लॉटरी के दौरान जनमंच परिसर में सुबह से ही बड़ी संख्या में आवेदक और उनके परिजन मौजूद रहे। जैसे ही किसी आवेदक का नाम घोषित होता, तालियों की गूंज के बीच वह खुशी से उछल पड़ता। कई सफल आवंटियों ने इसे अपने सपनों का पहला कदम बताते हुए, प्राधिकरण की पारदर्शी व्यवस्था की सराहना की।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंParnav Aggarwal
प्रणव अग्रवाल पिछले करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) सहारनपुर में जिला प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन में अपराध, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरें लिखी हैं।
परिचय एवं अनुभव
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कॅरियर का सफर
प्रणव अग्रवाल ने अपने पत्रकारिता कॅरियर की शुरुआत वर्ष 2011 में अमर उजाला से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2017 में हिन्दुस्तान समाचार पत्र से जुड़े और यहां उन्हें अपराध, उच्च शिक्षा तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) बीट पर काम करने का अवसर मिला। एएमयू बीट की गहन और प्रभावी कवरेज के लिए उन्हें एएमयू द्वारा मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। एचटी ग्रुप की ओर से भी कई बार प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा चुका है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्रणव अग्रवाल ने बीकॉम और एमकॉम की पढ़ाई के साथ-साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। मजबूत शैक्षणिक आधार के कारण उन्हें हिंदी पत्रकारिता में विषयों की गहराई से समझ विकसित करने में मदद मिली। इसी वजह से उन्होंने अपराध, चिकित्सा और उच्च शिक्षा जैसे जटिल विषयों पर भी रिसर्च आधारित और विश्लेषणात्मक खबरें लिखी हैं। उनकी कई एक्सक्लूसिव स्टोरी हिन्दुस्तान के राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर विभिन्न संस्करणों में प्रकाशित हुई हैं।
कार्य क्षेत्र एवं दृष्टि
प्रणव अग्रवाल को अपराध, केंद्रीय विश्वविद्यालय, चिकित्सा और उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर विशेष पकड़ हासिल है। उन्होंने इन क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव खबरें प्रकाशित की हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और प्रभावी जानकारी पहुंचाना है ताकि पत्रकारिता के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता बनी रहे।
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