Saharanpur News: पुलिस दबिश और परिजनों पर दबाव के बीच राजमिस्त्री ने दी जान
Saharanpur News: देहात कोतवाली क्षेत्र के शेखपुरा कदीम में 30 वर्षीय राजमिस्त्री शमीम ने दुष्कर्म के आरोप के बाद आत्महत्या कर ली। मृतक के भाई नदीम ने पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगाया। शमीम की पत्नी से शादी दो साल पहले हुई थी। मामला उत्पीड़न और पुलिस की कार्रवाई से संबंधित है, जिसमें शव का पोस्टमार्टम किया गया।
Saharanpur News: देहात कोतवाली क्षेत्र के शेखपुरा कदीम में दुष्कर्म के आरोप में पुलिस दबिश के बाद 30 वर्षीय राजमिस्त्री शमीम ने फंदे से लटककर जान दे दी। मृतक के भाई नदीम ने पुलिस पर उत्पीड़न और दबाव बनाने का आरोप लगाया है। मृतक की दो साल पहले ही शादी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई तेज कर दी है। नदीम के मुताबिक, शनिवार को एक बालिग युवती के पिता ने उसके भाई व एक अन्य के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दी थी। युवती ने आरोप लगाया था कि सहारनपुर से ऑटो में लौटते समय उसे हकीकतनगर की गलियों से सुनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किया गया। पुलिस के अनुसार शमीम मामले में नामजद नहीं था जबकि तहरीर में उसकी संलिप्तता बताई गई थी। वहीं, नदीम का कहना है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस उसकी तलाश में पहुंची तो शमीम घर पर नहीं मिला। बताया जा रहा है कि उसके भाई को पुलिस अपने साथ ले गई। इसके बाद परिवार के अन्य लोगों को भी बुलाया। आरोप है कि शमीम को पुलिस के हवाले करने का दबाव बनाया जा रहा था। परिजनों ने शनिवार शाम शमीम को देहरादून से बुलाया था और रविवार सुबह पुलिस को सौंपने की तैयारी की, लेकिन रात में उसकी मौत हो गई। देर रात करीब साढ़े दस बजे उसने चाचा के घेर में फंदा लगा लिया। सुबह सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और साक्ष्य जुटाए। जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है。
पुलिस एनकाउंटर के डर से कदम उठाने की चर्चा
शमीम की मौत के बाद पोस्टमार्टम हाउस पर उसके भाई नदीम समेत अन्य परिजन पहुंचे। परिजनों में पुलिस कार्रवाई को लेकर नाराजगी दिखाई दी। नदीम और अन्य परिवारजन पुलिस एनकाउंटर के डर से शमीम द्वारा आत्महत्या किए जाने की चर्चा करते रहे। उधर, पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिलने की बात सामने आई है।
शमीम को लेकर आ जाना, भाई को ले जाना
मुकदमे में संलिप्तता का आरोप लगने के बाद पुलिस शमीम की तलाश में घर पहुंची तो वह घर पर नहीं मिला तो उसके भाई को पुलिस अपने साथ ले गई। आरोप है कि पुलिस ने परिवारजनों को चेताया कि शमीम को लेकर आ जाना और भाई को ले जाना। जिसके बाद परिवार ने उसे देहरादून से शनिवार शाम बुलाया और रविवार सुबह पुलिस को सौंपने की तैयारी की, लेकिन रात में उसकी मौत हो गई।
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दुष्कर्म के मामले में गांव निवासी एक युवक नामजद है। मृतक शमीम का तहरीर में नाम है जबकि मामले में नामजद नहीं है। पुलिस पूरे मामले की जांच की जा रही है जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। -मनोज कुमार यादव, सीओ द्वितीय
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