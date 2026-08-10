Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saharanpur News: पुलिस दबिश और परिजनों पर दबाव के बीच राजमिस्त्री ने दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

Saharanpur News: देहात कोतवाली क्षेत्र के शेखपुरा कदीम में 30 वर्षीय राजमिस्त्री शमीम ने दुष्कर्म के आरोप के बाद आत्महत्या कर ली। मृतक के भाई नदीम ने पुलिस उत्पीड़न का आरोप लगाया। शमीम की पत्नी से शादी दो साल पहले हुई थी। मामला उत्पीड़न और पुलिस की कार्रवाई से संबंधित है, जिसमें शव का पोस्टमार्टम किया गया।

पुलिस दबिश और परिजनों पर दबाव के बीच राजमिस्त्री ने दी जान
पुलिस दबिश और परिजनों पर दबाव के बीच राजमिस्त्री ने दी जान

Saharanpur News: देहात कोतवाली क्षेत्र के शेखपुरा कदीम में दुष्कर्म के आरोप में पुलिस दबिश के बाद 30 वर्षीय राजमिस्त्री शमीम ने फंदे से लटककर जान दे दी। मृतक के भाई नदीम ने पुलिस पर उत्पीड़न और दबाव बनाने का आरोप लगाया है। मृतक की दो साल पहले ही शादी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई तेज कर दी है। नदीम के मुताबिक, शनिवार को एक बालिग युवती के पिता ने उसके भाई व एक अन्य के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दी थी। युवती ने आरोप लगाया था कि सहारनपुर से ऑटो में लौटते समय उसे हकीकतनगर की गलियों से सुनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किया गया। पुलिस के अनुसार शमीम मामले में नामजद नहीं था जबकि तहरीर में उसकी संलिप्तता बताई गई थी। वहीं, नदीम का कहना है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस उसकी तलाश में पहुंची तो शमीम घर पर नहीं मिला। बताया जा रहा है कि उसके भाई को पुलिस अपने साथ ले गई। इसके बाद परिवार के अन्य लोगों को भी बुलाया। आरोप है कि शमीम को पुलिस के हवाले करने का दबाव बनाया जा रहा था। परिजनों ने शनिवार शाम शमीम को देहरादून से बुलाया था और रविवार सुबह पुलिस को सौंपने की तैयारी की, लेकिन रात में उसकी मौत हो गई। देर रात करीब साढ़े दस बजे उसने चाचा के घेर में फंदा लगा लिया। सुबह सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और साक्ष्य जुटाए। जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है。

ये भी पढ़ें:छेड़छाड़ पीड़िता के पिता का खेत में मिला शव; सुसाइड नोट में धमकी का जिक्र, बेटा बोला- हत्या हुई

पुलिस एनकाउंटर के डर से कदम उठाने की चर्चा

शमीम की मौत के बाद पोस्टमार्टम हाउस पर उसके भाई नदीम समेत अन्य परिजन पहुंचे। परिजनों में पुलिस कार्रवाई को लेकर नाराजगी दिखाई दी। नदीम और अन्य परिवारजन पुलिस एनकाउंटर के डर से शमीम द्वारा आत्महत्या किए जाने की चर्चा करते रहे। उधर, पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिलने की बात सामने आई है।

शमीम को लेकर आ जाना, भाई को ले जाना

मुकदमे में संलिप्तता का आरोप लगने के बाद पुलिस शमीम की तलाश में घर पहुंची तो वह घर पर नहीं मिला तो उसके भाई को पुलिस अपने साथ ले गई। आरोप है कि पुलिस ने परिवारजनों को चेताया कि शमीम को लेकर आ जाना और भाई को ले जाना। जिसके बाद परिवार ने उसे देहरादून से शनिवार शाम बुलाया और रविवार सुबह पुलिस को सौंपने की तैयारी की, लेकिन रात में उसकी मौत हो गई।

0-वर्जन

दुष्कर्म के मामले में गांव निवासी एक युवक नामजद है। मृतक शमीम का तहरीर में नाम है जबकि मामले में नामजद नहीं है। पुलिस पूरे मामले की जांच की जा रही है जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। -मनोज कुमार यादव, सीओ द्वितीय

FAQs

शमीम ने आत्महत्या क्यों की?
शमीम ने दुष्कर्म के आरोप के बाद आत्महत्या की।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rape Saharanpur Latest News Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।