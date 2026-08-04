Saharanpur News: शादी की जिद में प्रेमी युगल ने खाया जहर, युवक की मौत
Saharanpur News: सहारनपुर/चिलकाना में एक प्रेमी युगल ने शादी न होने के कारण आत्महत्या का प्रयास किया। 19 वर्षीय अंकुर की मृत्यु हो गई, जबकि उसकी प्रेमिका गंभीर हालत में है। पुलिस को मौके से प्रेमिका का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें परिवार के विरोध का जिक्र किया गया है।
Saharanpur News: सहारनपुर/चिलकाना। शादी न होने से आहत प्रेमी युगल ने चिलकाना थाना क्षेत्र के दुमझेड़ा गांव के श्मशान घाट के पास जहरीला पदार्थ खा लिया। उपचार के दौरान 19 वर्षीय अंकुर की मौत हो गई, जबकि उसकी प्रेमिका की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस को मौके से प्रेमिका का लिखा सुसाइड नोट भी मिला है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का माना जा रहा है। परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार, दुमझेड़ा निवासी अंकुर पुत्र मोहर सिंह और पड़ोसी गांव की रहने वाली उसकी दूर की रिश्तेदार युवती के बीच पिछले तीन-चार वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों अविवाहित थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन युवती के परिजन तैयार नहीं थे। रविवार देर रात दोनों घर से गायब हो गए। रात करीब ढाई बजे अंकुर ने बड़े भाई शुभम को फोन कर बताया कि वह प्रेमिका के साथ दुमझेड़ा श्मशान घाट के पास है और दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। सूचना मिलते ही डायल-112, परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे तो दोनों खेत में पड़े मिले। उन्हें सीएचसी चिलकाना ले जाया गया, जहां से पीजीआई पिलखनी और फिर गंभीर हालत में चंडीगढ़ रेफर किया गया। उपचार के दौरान अंकुर ने दम तोड़ दिया, जबकि युवती का इलाज जारी है। ग्रामीणों के अनुसार 19 वर्षीय अंकुर पेंटर का काम करता था। वह चार भाइयों और तीन बहनों में दूसरे नंबर पर था। पुलिस को मिले सुसाइड नोट में युवती ने लिखा है कि परिवार के विरोध और रिश्तेदारों के दबाव के कारण दोनों यह कदम उठाने को मजबूर हुए तथा अंकुर के परिवार को परेशान न करने की बात भी लिखी है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.
सुसाइड नोट में परिवार के विरोध का जिक्र
पुलिस को मौके से युवती द्वारा लिखा सुसाइड नोट मिला है। उसमें लिखा है कि वह अंकुर से प्यार करती थी और दोनों ने साथ जीने-मरने की कसम खाई थी। परिवार शादी के लिए तैयार नहीं था। रिश्तेदारों के दबाव और विरोध के कारण दोनों ने यह कदम उठाया। सुसाइड नोट में प्रेमिका ने अंकुर के परिवार को किसी तरह की परेशान ना करने और एक अन्य रिश्तेदार का भी जिक्र किया।
रात में ढाई बजे आए फोन ने उड़ाए होश
रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब ढाई बजे अंकुर ने बड़े भाई शुभम को फोन कर बताया कि वह प्रेमिका के साथ दुमझेड़ा श्मशान घाट के पास है और दोनों ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। रात में ढाई बजे फोन आने पर भाई को थोड़ा अजीब लगा लेकिन छोटे भाई की बात ने शुभम के होश उड़ा दिया। फोन कटते ही शुभम ने तुरंत डायल-112 को सूचना दी।
भागना नहीं शादी करना चाहते थे दोनों
बरामद सुसाइड नोट में युवती ने लिखा है कि दोनों घर से भागकर शादी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने परिवार से रिश्ते के लिए कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन सहमति नहीं मिली। नोट के अनुसार परिवार के लगातार विरोध के बाद दोनों ने यह कदम उठाने का फैसला किया।
वर्जन
प्रथम दृष्टया मामला जहरीला पदार्थ खाने का प्रतीत हो रहा है। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। -वीपी सिंह चौहान, सीओ सदर
सवाल-जवाब
लेखक के बारे मेंParnav Aggarwal
प्रणव अग्रवाल पिछले करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) सहारनपुर में जिला प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन में अपराध, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरें लिखी हैं।
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प्रणव अग्रवाल हिंदी पत्रकारिता के उन सक्रिय पत्रकारों में शामिल हैं जिन्होंने अपने काम के जरिए पाठकों के बीच मजबूत पहचान बनाई है। करीब डेढ़ दशक के अनुभव के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण एवं एक्सक्लूसिव खबरों पर काम किया। हिन्दुस्तान में कार्य करते हुए उन्होंने अपराध, मेडिकल, उच्च शिक्षा और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी अनेक खोजी और विश्लेषणात्मक खबरें प्रकाशित की हैं। समय के साथ बदलते मीडिया परिवेश और पाठकों की रुचि को समझते हुए उन्होंने खबरों की प्रस्तुति में भी नई दृष्टि विकसित की है।
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प्रणव अग्रवाल ने अपने पत्रकारिता कॅरियर की शुरुआत वर्ष 2011 में अमर उजाला से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद वर्ष 2017 में हिन्दुस्तान समाचार पत्र से जुड़े और यहां उन्हें अपराध, उच्च शिक्षा तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) बीट पर काम करने का अवसर मिला। एएमयू बीट की गहन और प्रभावी कवरेज के लिए उन्हें एएमयू द्वारा मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। एचटी ग्रुप की ओर से भी कई बार प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा चुका है।
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प्रणव अग्रवाल ने बीकॉम और एमकॉम की पढ़ाई के साथ-साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। मजबूत शैक्षणिक आधार के कारण उन्हें हिंदी पत्रकारिता में विषयों की गहराई से समझ विकसित करने में मदद मिली। इसी वजह से उन्होंने अपराध, चिकित्सा और उच्च शिक्षा जैसे जटिल विषयों पर भी रिसर्च आधारित और विश्लेषणात्मक खबरें लिखी हैं। उनकी कई एक्सक्लूसिव स्टोरी हिन्दुस्तान के राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर विभिन्न संस्करणों में प्रकाशित हुई हैं।
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