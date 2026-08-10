Saharanpur News: सहारनपुर में सड़क हादसों में दो कांवड़ियों की मौत, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

Saharanpur News: कांवड़ यात्रा के दौरान सहारनपुर में दो अलग-अलग सड़क हादसों में دو कांवड़ियों की मौत हो गई। बड़गांव क्षेत्र में दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे पर बाइक के प्रतिबंध के बावजूद दो युवक बाइक लेकर पहुंच गए और दल्हेड़ी के पास डिवाइडर से टकरा गए। हादसे में बागपत के छपरौली निवासी मोहित की मौत हो गई। हादसे ने सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं रामपुर मनिहारान में डाक पार्सल कंटेनर की टक्कर से दिल्ली निवासी डाक कांवड़िए हिमांशु उर्फ हनी डागर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, बड़गांव क्षेत्र में सोमवार तड़के मोहित और सागर बाइक से हरिद्वार गंगाजल लेने जा रहे थे। दोनों के बड़ौत के पास गांगनौली के आसपास अवैध कट से एक्सप्रेसवे पर चढ़ने की जानकारी सामने आई है। दल्हेड़ी के पास बरसाती नाला पुल पर बाइक डिवाइडर से टकरा गई। घायल दोनों युवकों को नानौता सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मोहित को मृत घोषित कर दिया। सागर को जिला अस्पताल रेफर किया गया। सीओ देवबंद अमित सिंह ने बताया कि दोनों युवक हरिद्वार घूमने जा रहे थे। हादसे की जांच और कार्रवाई की जा रही है। उधर, रामपुर मनिहारान क्षेत्र के कंजौली के पास हरिद्वार से दिल्ली लौट रहे डाक कांवड़ जत्थे में शामिल हिमांशु को पीछे से आए डाक पार्सल कंटेनर ने टक्कर मार दी। हादसे में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में लेकर चालक झम्मन पुत्र मेघनाथ निवासी ग्राम बेगमनगर उर्फ दानपुर टोडरपुर, थाना फैजगंज बेहटा, बदायूं को गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक उम्मेद कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया。