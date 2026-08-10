Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saharanpur News: सहारनपुर में सड़क हादसों में दो कांवड़ियों की मौत, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

Saharanpur News: कांवड़ यात्रा के दौरान सहारनपुर में दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो कांवड़ियों की मौत हो गई। पहले हादसे में बाइक डिवाइडर से टकराने से मोहित की मौत हुई। दूसरे हादसे में डाक पार्सल कंटेनर से हिमांशु की जान गई। सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं।

Saharanpur News: सहारनपुर में सड़क हादसों में दो कांवड़ियों की मौत, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

Saharanpur News: कांवड़ यात्रा के दौरान सहारनपुर में दो अलग-अलग सड़क हादसों में دو कांवड़ियों की मौत हो गई। बड़गांव क्षेत्र में दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे पर बाइक के प्रतिबंध के बावजूद दो युवक बाइक लेकर पहुंच गए और दल्हेड़ी के पास डिवाइडर से टकरा गए। हादसे में बागपत के छपरौली निवासी मोहित की मौत हो गई। हादसे ने सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं रामपुर मनिहारान में डाक पार्सल कंटेनर की टक्कर से दिल्ली निवासी डाक कांवड़िए हिमांशु उर्फ हनी डागर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, बड़गांव क्षेत्र में सोमवार तड़के मोहित और सागर बाइक से हरिद्वार गंगाजल लेने जा रहे थे। दोनों के बड़ौत के पास गांगनौली के आसपास अवैध कट से एक्सप्रेसवे पर चढ़ने की जानकारी सामने आई है। दल्हेड़ी के पास बरसाती नाला पुल पर बाइक डिवाइडर से टकरा गई। घायल दोनों युवकों को नानौता सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मोहित को मृत घोषित कर दिया। सागर को जिला अस्पताल रेफर किया गया। सीओ देवबंद अमित सिंह ने बताया कि दोनों युवक हरिद्वार घूमने जा रहे थे। हादसे की जांच और कार्रवाई की जा रही है। उधर, रामपुर मनिहारान क्षेत्र के कंजौली के पास हरिद्वार से दिल्ली लौट रहे डाक कांवड़ जत्थे में शामिल हिमांशु को पीछे से आए डाक पार्सल कंटेनर ने टक्कर मार दी। हादसे में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में लेकर चालक झम्मन पुत्र मेघनाथ निवासी ग्राम बेगमनगर उर्फ दानपुर टोडरपुर, थाना फैजगंज बेहटा, बदायूं को गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक उम्मेद कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया。

ये भी पढ़ें:कांवड़ यात्रा में रील और रफ्तार का कहर, दो हादसों में 11 कांवड़िएं घायल

एक्सप्रेसवे पर प्रतिबंध, फिर भी दौड़ रही बाइक

बड़गांव। दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे के बागपत से लाखनौर तक बाइक का आवागमन प्रतिबंधित है। इसके बावजूद सोमवार को दो युवक बाइक लेकर एक्सप्रेसवे पर पहुंच गए। दल्हेड़ी के पास बाइक डिवाइडर से टकराने से मोहित की मौत हो गई और सागर घायल हो गया। हादसे के बाद प्रतिबंधित मार्ग पर बाइक की एंट्री रोकने की निगरानी को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

ये भी पढ़ें:Saharanpur News: कांवड़ मार्ग पर हुड़दंग करते12 वाहन सीज

धरे रह गए सुरक्षा के वादे, दो शिवभक्तों ने गंवा दी जान

सहारनपुर। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा इंतजामों के बीच सहारनपुर में दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो शिवभक्तों की जान चली गई। दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे पर प्रतिबंध के बावजूद बाइक पहुंची और डिवाइडर से टकराकर एक कांवड़िए की मौत हो गई। वहीं कंजौली में डाक पार्सल कंटेनर की टक्कर से दूसरे शिवभक्त की जान चली गई।

0-वर्जन

बड़गांव क्षेत्र में दिल्ली-दून एक्सप्रेसवे पर बाइक सवार दो युवक डिवाडर से टकरा गए, जिसमें एक की मौत हो गई। बागपत निवासी दोनों युवक हरिद्वार घूमने के लिए जा रहे थे।

-अमित सिंह, सीओ देवबंद

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन से क्षेत्र में हादसे हुए?
हादसे सहारनपुर में हुए।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saharanpur Accident Saharanpur Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।