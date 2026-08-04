Saharanpur News: बारिश की फिसलन में धान कटाई मशीन पलटी, चालक की मौत, साथी गंभीर

Saharanpur News: बारिश के बाद फिसलन भरे कच्चे रास्ते पर धान कटाई मशीन (ट्रैक्टर) पलटने से चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा मंगलवार को गंगोह-नानौता मार्ग पर गांव सांगाठेड़ा के गुड़छप्पर मार्ग के पास हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने चालक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान थाना झिंझाना (शामली) के गांव जिजौला निवासी 35 वर्षीय जहीर पुत्र रफिया के रूप में हुई। उसके भाई जाहिद ने बताया कि जहीर धान कटाई मशीन चलाने का काम करता था।

मंगलवार को वह खाली ट्रैक्टर लेकर एक खेत में फंसी पराली से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली निकालने जा रहा था। रास्ते में बारिश से कच्ची सड़क बेहद फिसलन भरी थी। इसी दौरान ट्रैक्टर का पहिया धंस गया और वाहन अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर के नीचे दबने से जहीर और उसके साथ मौजूद लखीमपुर खीरी निवासी इरशाद पुत्र मुसब्बर गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास खेतों में काम कर रहे किसानों ने दोनों को बाहर निकालकर डायल-112 को सूचना दी। पुलिस ने दोनों को सीएचसी पहुंचाया, जहां से इरशाद की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सीओ गंगोह शशि प्रकाश शर्मा ने बताया कि परिजनों ने किसी कानूनी कार्रवाई से इनकार करते हुए पोस्टमार्टम नहीं कराया और शव अंतिम संस्कार के लिए अपने साथ ले गए।