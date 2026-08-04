Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saharanpur News: बारिश की फिसलन में धान कटाई मशीन पलटी, चालक की मौत, साथी गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

Saharanpur News: बारिश के बाद फिसलन भरे कच्चे रास्ते पर ट्रैक्टर पलटने से चालक जहीर की मौके पर मौत हो गई। उसका साथी इरशाद गंभीर रूप से घायल हुआ। हादसा गंगोह-नानौता मार्ग पर हुआ। पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुँचाया, जहां जहीर को मृत घोषित किया गया। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से मना किया।

Saharanpur News: बारिश की फिसलन में धान कटाई मशीन पलटी, चालक की मौत, साथी गंभीर

Saharanpur News: बारिश के बाद फिसलन भरे कच्चे रास्ते पर धान कटाई मशीन (ट्रैक्टर) पलटने से चालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा मंगलवार को गंगोह-नानौता मार्ग पर गांव सांगाठेड़ा के गुड़छप्पर मार्ग के पास हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने चालक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान थाना झिंझाना (शामली) के गांव जिजौला निवासी 35 वर्षीय जहीर पुत्र रफिया के रूप में हुई। उसके भाई जाहिद ने बताया कि जहीर धान कटाई मशीन चलाने का काम करता था।

मंगलवार को वह खाली ट्रैक्टर लेकर एक खेत में फंसी पराली से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली निकालने जा रहा था। रास्ते में बारिश से कच्ची सड़क बेहद फिसलन भरी थी। इसी दौरान ट्रैक्टर का पहिया धंस गया और वाहन अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर के नीचे दबने से जहीर और उसके साथ मौजूद लखीमपुर खीरी निवासी इरशाद पुत्र मुसब्बर गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास खेतों में काम कर रहे किसानों ने दोनों को बाहर निकालकर डायल-112 को सूचना दी। पुलिस ने दोनों को सीएचसी पहुंचाया, जहां से इरशाद की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सीओ गंगोह शशि प्रकाश शर्मा ने बताया कि परिजनों ने किसी कानूनी कार्रवाई से इनकार करते हुए पोस्टमार्टम नहीं कराया और शव अंतिम संस्कार के लिए अपने साथ ले गए।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saharanpur Latest News Saharanpur News Gangoh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।