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Saharanpur News: रूट डायवर्जन जारी, भारी वाहनों की शहर में रात में एंट्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: रूट डायवर्जन जारी, भारी वाहनों की शहर में रात में एंट्रीरूट डायवर्जन जारी, भारी वाहनों की शहर में रात में एंट्रीरूट डायवर्जन जारी, भारी वाहनों की शहर

Saharanpur News: रूट डायवर्जन जारी, भारी वाहनों की शहर में रात में एंट्री

Saharanpur News: सहारनपुर। कांवड़ यात्रा को देखते हुए यातायात पुलिस ने वाहनों के रूट डायवर्जन की व्यवस्था लागू कर दी है। डायवर्जन का पहला चरण 29/30 जुलाई की मध्यरात्रि से 4/5 अगस्त की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान कांवड़ मार्ग पर श्रद्धालुओं के साथ वाहनों की आवाजाही के लिए अलग-अलग व्यवस्था रहेगी। भारी और मध्यम वाहन रात 12 से सुबह तीन बजे तक बाईपास से चुनहेटी कट, हसनपुर चौक, दीवानी तिराहा, विश्वकर्मा चौक और अंबेडकर चौक होते हुए लिंक रोड से गंतव्य तक जाएंगे। ट्रांसपोर्ट नगर जाने वाले वाहन अंबेडकर चौक, लिंक रोड, भारत माता चौक और माहीपुरा चौक से गुजरेंगे।

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हल्के वाहनों के लिए मुख्य कांवड़ मार्ग पर एक तरफ कांवड़िये और दूसरी तरफ वाहनों की आवाजाही होगी। आवश्यक सेवाओं, दूध, गैस, पेट्रोलियम, ऑक्सीजन, एंबुलेंस और विभागीय वाहनों पर प्रतिबंध नहीं होगा। मंडी समिति जाने वाले फल-सब्जी व खाद्य सामग्री के वाहन सरसावा बाईपास, बैंगनी फाटक और चिलकाना होकर जाएंगे। कांवड़ मार्ग क्रॉस करने के लिए अंबेडकर चौक, घंटाघर चौक और दर्पण तिराहा निर्धारित किए गए हैं।

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