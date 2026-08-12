Saharanpur News: कांवड़ यात्रा में सूने यार्ड से दो लाख का स्क्रैप चोरी
Saharanpur News: सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के चलते वाहनों की आवाजाही बंद होने का फायदा उठाकर चोरों ने जनकपुरी क्षेत्र के एक स्क्रैपिंग यार्ड को निशाना बनाया। चोरों ने रात में दीवार फांदकर दो लाख रुपये की कॉपर वायरिंग और कैटेलिटिक कन्वर्टर चुरा लिए। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
Saharanpur News: सहारनपुर। कांवड़ यात्रा के चलते वाहनों की आवाजाही बंद होने का फायदा उठाकर चोरों ने जनकपुरी क्षेत्र के वाहन स्क्रैपिंग यार्ड को निशाना बना लिया। रात में पीछे की दीवार फांदकर घुसे चोर करीब दो लाख रुपये कीमत की कॉपर वायरिंग और कैटेलिटिक कन्वर्टर चोरी कर ले गए। चोर चोरी वाले हिस्से में लगे सीसीटीवी कैमरों को तोड़ने के साथ रिकॉर्डिंग वाला डीवीआर भी ले गए। यार्ड के निदेशक प्रियेश गर्ग की तहरीर के मुताबिक तीन अगस्त की रात करीब आठ बजे रोजाना की तरह यार्ड बंद कर कर्मचारी चले गए थे। कांवड़ यात्रा के कारण सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद होने से यार्ड में भी कोई वाहन नहीं आ रहा था।
इसी वजह से सुरक्षाकर्मी भी यार्ड बंद होने के बाद घर चला गया था। रात में अज्ञात चोर पीछे की दीवार फांदकर अंदर घुसे और डिस्मेंटलिंग एरिया में रखी स्क्रैप वाहनों से निकली कॉपर वायरिंग और कैटेलिटिक कन्वर्टर चोरी कर लिए। इसके अलावा कई सीसीटीवी कैमरे तोड़े और डिस्मेंटलिंग एरिया में लगे कैमरों का डीवीआर भी उठा ले गए। जनकपुरी पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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