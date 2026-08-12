Saharanpur News: गंगोह में आम के पेड से लटका मिला युवक का शव
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Saharanpur News: गंगोह। सीओ कार्यालय से लगभग 100 मीटर दूर आम के बाग में एक युवक का संदिग्ध हालात में शव रस्सी के सहारे पेड से लटका मिला। इसकी खबर लगते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, और कोतवाली प्रभारी इन्द्रेश चौहान व सीओ शशिप्रकाश शर्मा पुलिस बल के साथ आला तुरंत मौके पर पहुंचे। इसी बीच फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंच छानबीन कर साक्ष्य जुटाने में लग गई। मृतक की पहचान मोहल्ला टाकान निवासी ओमकार 22 वर्ष पुत्र राजेन्द्र के रूप में हुई। हालांकि मौके से कोई सुसाइड नोट अथवा कोई सुराग नही मिला। मोबाईल फोन को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पडताल शुरु कर दी है।
जांच प्रक्रिया
कोतवाली प्रभारी इन्द्रेश चौहान के अनुसार शवको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर आत्महत्या या हत्या सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गहन जांच-पड़ताल शुरु कर दी गई है।
परिजनों का बयान
मृतक अपने पिता के तीन पुत्रो में सबसे बडा था, जो मोटरसाईकिल रिपेयरिंग का काम सीख रहा था। परिजनों के अनुसार आज दोपहर में लगभग साढे 11 बजे घर से किसी को बिना बतायें निकला था। उसके बाद उसके मरने की खबर ही घर पहुंची। ओमकार के मरने की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है। हालांकि पुलिस ने अभी तक कोई तहरीर न मिलने की जानकारी दी है।
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