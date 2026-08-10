Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saharanpur News: फंदे से लटका मिला मजदूर का शव, हत्या का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

Saharanpur News: कोतवाली क्षेत्र के पहांसू गांव में एक मजदूर निखिल का शव रविवार को मुर्गी फार्म में फंदे से लटका मिला। उसके पिता सूरजपाल ने हत्या की आशंका जताते हुए फार्म संचालक समेत तीन लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

Saharanpur News: फंदे से लटका मिला मजदूर का शव, हत्या का आरोप

Saharanpur News: । कोतवाली क्षेत्र के पहांसू गांव के पास मुर्गी फार्म में रविवार को मजदूर निखिल का शव फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पिता सूरजपाल ने हत्या की आशंका जताते हुए मुर्गी फार्म संचालक समेत तीन लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पहांसू-पिलखनी रजवाहे की पटरी पर पहांसू निवासी सचिन की जमीन है, जहां अहमदपुर निवासी निटू प्रधान ने मुर्गी फार्म का संचालन कर रखा है।

इसी फार्म पर चरथावल कोतवाली क्षेत्र के बुड्ढाखेड़ा निवासी निखिल मजदूरी करता था। परिजनों के मुताबिक वह करीब डेढ़ माह से फार्म पर काम कर रहा था। रविवार को फार्म पर उसका शव फंदे से लटका होने की सूचना पुलिस को मिली। जानकारी मिलते ही कोतवाली प्रभारी उम्मेद कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। कुछ देर बाद मृतक के परिजन और ग्रामीण भी वहां पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच कर साक्ष्य जुटाए। इसके बाद पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पंचनामा भरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद परिजन और ग्रामीण कोतवाली पहुंचे। मृतक के पिता सूरजपाल ने हत्या की आशंका जताते हुए मुर्गी फार्म संचालक समेत तीन लोगों के खिलाफ तहरीर दी। कोतवाली प्रभारी उम्मेद कुमार ने बताया कि युवक का शव फंदे पर लटका मिला था। नामजद तहरीर मिली है और घटना की जांच की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saharanpur Latest News Crime News Death अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।