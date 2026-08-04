Saharanpur News: किन्नर बनाने से इंकार पर किशोर को जहर पिलाने का आरोप, उपचार के दौरान मौत
Saharanpur News: देवबंद में 17 वर्षीय किशोर साहिल की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। पिता साबिर ने आरोप लगाया है कि एक किन्नर और उसके साथियों ने बेटे को किन्नर बनाने का दबाव डाला और जब साहिल ने मना किया, तो उसे जहरीला पदार्थ पिलाकर हत्या कर दी। पुलिस जांच कर रही है।
Saharanpur News: देवबंद, संवाददाता। देवबंद में 17 वर्षीय किशोर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने सनसनी फैला दी। मृतक के पिता ने क्षेत्र के एक किन्नर और उसके साथियों पर बेटे को किन्नर बनाने का दबाव बनाने तथा इंकार करने पर जबरन जहरीला पदार्थ पिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मोहल्ला कायस्थवाड़ा के मुलतानियान निवासी साहिल (17) की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने क्षेत्र के एक किन्नर सहित कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है।
मृतक के पिता साबिर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनका पुत्र रविवार दोपहर घर से निकला था। आरोप है कि इसी दौरान मोहल्ला गुज्जरवाड़ा निवासी एक किन्नर अपने कुछ साथियों के साथ उसे अपने साथ ले गया। देर शाम आरोपियों ने साहिल को बेहोशी की हालत में घर के बाहर छोड़ दिया और वहां से चले गए। परिजनों ने गंभीर हालत में साहिल को रेलवे रोड स्थित एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया। हालत बिगड़ने पर चिकित्सकों ने उसे मुजफ्फरनगर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पिता साबिर का आरोप है कि उपचार के दौरान साहिल ने उन्हें बताया था कि आरोपियों ने उसे जान से मारने की नीयत से जबरन कोई जहरीला पदार्थ पिलाया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी पहले भी उनके बेटे के साथ मारपीट करते रहे थे। इस संबंध में मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य और जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।पुलिस के अनुसार मामले की तहरीर प्राप्त हो गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंParnav Aggarwal
प्रणव अग्रवाल पिछले करीब 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) सहारनपुर में जिला प्रभारी के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन में अपराध, उच्च शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली खबरें लिखी हैं।
परिचय एवं अनुभव
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कॅरियर का सफर
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कार्य क्षेत्र एवं दृष्टि
प्रणव अग्रवाल को अपराध, केंद्रीय विश्वविद्यालय, चिकित्सा और उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर विशेष पकड़ हासिल है। उन्होंने इन क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव खबरें प्रकाशित की हैं। उनका उद्देश्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और प्रभावी जानकारी पहुंचाना है ताकि पत्रकारिता के प्रति विश्वास और विश्वसनीयता बनी रहे।
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