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Saharanpur News: जनप्रतिनिधि की शिकायत पर एडीएम (एफ) ने टीएचआर प्लांट का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: फोटो 803 जनप्रतिनिधि की शिकायत पर एडीएम (एफ) ने टीएचआर प्लांट का किया निरीक्षणजनप्रतिनिधि की शिकायत पर एडीएम (एफ) ने टीएचआर प्लांट का किया निरीक्षणजनप

Saharanpur News: जनप्रतिनिधि की शिकायत पर एडीएम (एफ) ने टीएचआर प्लांट का किया निरीक्षण

Saharanpur News: सरसावा। जनप्रतिनिधि की शिकायत पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सलिल पटेल ने बुधवार को गांव बलवंतपुर स्थित टीएचआर (टेक होम राशन) प्लांट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्लांट के अभिलेखों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों की बारीकी से जांच की तथा कर्मचारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान एडीएम (एफ) के साथ जिला विकास अधिकारी धीरेंद्र कुमार यादव और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार नीरज पाठक भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने प्लांट में तैनात कर्मचारी नीतू और सोनिया से कार्यप्रणाली एवं अभिलेखों के संबंध में जानकारी ली।एडीएम (एफ) सलिल पटेल ने बताया कि जनप्रतिनिधि की शिकायत के आधार पर टीएचआर प्लांट का निरीक्षण किया गया है।

सभी अभिलेखों की गहनता से जांच की गई है तथा कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी दस्तावेजों की विस्तृत जांच के बाद ही नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान एडीओ ग्राम्य विकास संजीव कुमार, मुनेश कुमार, बैजनाथ आदि मौजूद रहे।

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