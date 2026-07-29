Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Saharanpur News: एन.सी.सी. भर्ती में 150 छात्र-छात्राओं ने दिखाया दम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
Follow us on Google News
share

Saharanpur News: एन.सी.सी. भर्ती में 150 छात्र-छात्राओं ने दिखाया दम एन.सी.सी. भर्ती में 150 छात्र-छात्राओं ने दिखाया दमएन.सी.सी. भर्ती में 150 छात्र-छात्राओं ने दिखाय

Saharanpur News: एन.सी.सी. भर्ती में 150 छात्र-छात्राओं ने दिखाया दम

Saharanpur News: गंगोह। हिन्दू राष्ट्रीय इण्टर कालेज में 86 यूपी वाहिनी एन.सी.सी. की सीनियर डिविजन के नए कैडेट्स की भर्ती प्रक्रिया का सफल आयोजन किया गया। देशसेवा और अनुशासन को समर्पित अभियान में शामिल होने के लिए छात्र-छात्राओं में भारी उत्साह देखने को मिला। एन.सी.सी. प्रभारी कैप्टन अखिलेश श्रीवास्तव के अनुसार कड़ी चयन प्रक्रिया से गुजरे 150 प्रतिभागियों में 110 छात्र और 40 छात्राएं है, कुल 77 कैडेट्स का चयन किया जाना है। चयन को पूरी तरह पारदर्शी और मानक के अनुरूप बनाने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर कड़ा परीक्षण किया गया। लिखित परीक्षा भी हुई। भर्ती प्रक्रिया के लिए एन.सी.सी. मुख्यालय से सूबेदार नीरज सिंह, सूबेदार संजय भट्ट, हवलदार मुकेश कुमार और हवलदार विक्रम सिंह रहे।

वरिष्ठ कैडेट्स अमन, आर्यन, आकाश, अरमान, प्रियांशी, वंशिका, अनुराधा और शिक्षकों संजय सैनी, धर्मवीर सिंह, डॉ. नाथी राम, विपिन कुमार रहें।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Saharanpur Latest News Saharanpur News NCC

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।