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Saharanpur News: सर्पदंश से अधेड़ की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: सर्पदंश से अधेड़ की मौत

Saharanpur News: बेहट। क्षेत्र के गांव चुहड़पुर कला निवासी एक व्यक्ति को सांप ने डस लिया। परिजन घायल को लेकर सीएचसी पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। हादसे से मृतक के परिवार में कोहराम मचा है। हादसा मंगलवार की शाम करीब पांच बजे हुआ है। 55 वर्षीय गुरुनाम पुत्र रघुवीर अपने घर में बैठा था। इसी बीच अचानक एक सांप ने उसे डस लिया। गुरुनाम के चिल्लाते ही परिजनों ने देखा एक सांप वहां घर से निकल कर बाहर बनी नाली में गायब हो गया। परिजन उसे बेहोशी की हालत में लेकर सीएचसी बेहट पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उसे मृतक घोषित कर दिया।

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घटना से पूरा परिवार सहमा है।

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