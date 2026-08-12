Saharanpur News: सर्पदंश से अधेड़ की मौत
Saharanpur News: सर्पदंश से अधेड़ की मौतसर्पदंश से अधेड़ की मौतसर्पदंश से अधेड़ की मौतसर्पदंश से अधेड़ की मौतसर्पदंश से अधेड़ की मौत
Saharanpur News: बेहट। क्षेत्र के गांव चुहड़पुर कला निवासी एक व्यक्ति को सांप ने डस लिया। परिजन घायल को लेकर सीएचसी पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। हादसे से मृतक के परिवार में कोहराम मचा है। हादसा मंगलवार की शाम करीब पांच बजे हुआ है। 55 वर्षीय गुरुनाम पुत्र रघुवीर अपने घर में बैठा था। इसी बीच अचानक एक सांप ने उसे डस लिया। गुरुनाम के चिल्लाते ही परिजनों ने देखा एक सांप वहां घर से निकल कर बाहर बनी नाली में गायब हो गया। परिजन उसे बेहोशी की हालत में लेकर सीएचसी बेहट पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उसे मृतक घोषित कर दिया।
घटना से पूरा परिवार सहमा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।