Saharanpur News: फुटपाथ पर मिला अज्ञात वृद्ध का शव
Saharanpur News: शुक्रवार को सहारनपुर रेलवे स्टेशन रोड पर एक अज्ञात 60 वर्षीय व्यक्ति का शव फुटपाथ पर मिला। प्रथम दृष्टया, उसकी मृत्यु बीमारी के कारण हो रही है। मृतक, जो मांगकर जीवन यापन करता था, की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। अधिकारियों द्वारा उसकी शिनाख्त कराने की प्रक्रिया जारी है।
Saharanpur News: रेलवे स्टेशन रोड पर शुक्रवार को फुटपाथ पर करीब 60 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद संबंधित अधिकारियों ने मामले की जानकारी जुटाई। प्रथम दृष्टया उसकी मौत बीमारी के कारण होना प्रतीत हो रही है। बताया जा रहा है कि मृतक सहारनपुर रेलवे स्टेशन के आसपास मांगकर अपना जीवनयापन करता था। पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। शुक्रवार को वह रेलवे स्टेशन रोड स्थित होटल के सामने फुटपाथ पर था। इसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान अभी नहीं हो सकी है। संबंधित स्तर से उसकी शिनाख्त कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।
अधिकारियों के अनुसार प्रथम दृष्टया बीमारी के कारण मौत होना प्रतीत हो रहा है।
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