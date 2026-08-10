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Saharanpur News: रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटा मिला बढ़ई का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: मल्हीपुर रेलवे फाटक के पास 45 वर्षीय व्यक्ति रविंद्र का कटा शव मिला। पुलिस ने शव की पहचान परिजनों की मदद से की। रविंद्र, जो एक बढ़ई था, का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस अब मौत के कारणों की जांच कर रही है।

Saharanpur News: रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटा मिला बढ़ई का शव

Saharanpur News: मल्हीपुर रेलवे फाटक और लंढोरा गुर्जर गांव के पास शनिवार को रेलवे ट्रैक पर 45 वर्षीय व्यक्ति का कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास मौजूद ग्रामीणों से शव की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन तत्काल शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। देर रात करीब नौ बजे परिजन रविंद्र की तलाश करते हुए मल्हीपुर चौकी पहुंचे। उनके साथ कुछ ग्रामीण भी थे। चौकी पर मौजूद मृतक की टी-शर्ट और फोटो देखकर परिजनों ने शव की पहचान कर ली। मृतक की पहचान रविंद्र पुत्र बाबूराम निवासी रामनगर, देहात कोतवाली क्षेत्र के रूप में हुई।

बताया गया कि रविंद्र बढ़ई का काम करता था। शव की पहचान होने के बाद पुलिस ने पंचनामा भरने की कार्रवाई पूरी की और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस हादसा समेत मौत के कारणों से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। कोतवाली प्रभारी उम्मेद कुमार ने बताया कि मल्हीपुर के पास रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव मिला था। पोस्टमार्टम के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा।

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