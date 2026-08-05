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Saharanpur News: अहंकार व्यक्ति के पतन का सबसे बड़ा कारण: अवनीश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: महलतला के चलतीदेवी मंदिर में चल रही शिवमहापुराण कथा में आचार्य पं. अवनीश शर्मा ने आत्मप्रशंसा और अहंकार के कारणों के बारे में बताया। उन्होंने पार्थिव शिवलिंग निर्माण की विधि और रुद्राक्ष की महिमा पर चर्चा की। 14 मुखी रुद्राक्ष के महत्व और लाभ भी प्रस्तुत किए गए।

Saharanpur News: अहंकार व्यक्ति के पतन का सबसे बड़ा कारण: अवनीश

Saharanpur News: महलतला स्थित चलतीदेवी मंदिर में चल रही शिवमहापुराण कथा में कथाव्यास आचार्य पं. अवनीश शर्मा ने कहा कि आत्मप्रशंसा और अहंकार अंततः व्यक्ति के पतन का कारण बनते हैं। कथा के दौरान पार्थिव शिवलिंग निर्माण और पूजन की विधि का विस्तार से वर्णन किया गया। रुद्राक्ष की महिमा बताते हुए एकमुखी से 14 मुखी रुद्राक्षों के महत्व और लाभ भी बताए। रुद्राभिषेक के यजमान अरविंद पांचाल, मीनाक्षी पांचाल, आयुष सैनी, साक्षी सैनी, संजय सैनी, प्रेरित वाशिष्ठ, नैतिक वशिष्ठ और हर्षित मित्तल रहे।

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