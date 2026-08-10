Saharanpur News: शिव की शरण में जाने से जीवन का कल्याण निश्चित: स्वामी कालेंद्रानंद
Saharanpur News: देहरादून रोड पर स्थित जमालपुर के श्री महाकालेश्वर मंदिर में स्वामी कालेंद्रानंद महाराज ने शिव महापुराण कथा के दौरान कहा कि शिव का अर्थ हमेशा कल्याण करना है। उन्होंने मानव जीवन के लिए शिव तत्व की जागृति और उसकी प्राप्ति को सबसे महत्वपूर्ण बताया। कथा में कई यजमान और श्रद्घालु शामिल हुए।
Saharanpur News: देहरादून रोड स्थित जमालपुर के श्री महाकालेश्वर मंदिर में चल रही शिव महापुराण कथा में स्वामी कालेंद्रानंद महाराज ने कहा कि शिव का अर्थ ही सदैव कल्याण करना है। शिव तत्व की जागृति और शिव की प्राप्ति ही मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। कथा के मुख्य यजमान ज्ञानेंद्र पुंडीर, अमन वालिया, अनूप वालिया और मयंक शर्मा ने परिवार सहित शिव महापुराण का पूजन किया। मामचंद कश्यप, सीताराम कश्यप, सुखबीर सिंह कश्यप, मांगेराम कश्यप, राकेश राय, अश्विनी कंबोज, मनीष गुप्ता आदि रहे।
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