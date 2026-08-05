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Saharanpur News: 108 महिलाओं की कलश यात्रा से शुरू हुआ महाकालेश्वर मंदिर महोत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहारनपुर
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Saharanpur News: देहरादून रोड पर स्थित जमालपुर के श्री महाकालेश्वर महादेव मंदिर में बुधवार को शिव महापुराण कथा और मूर्ति प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। 108 महिलाओं की कलश शोभायात्रा, भजन-कीर्तन और भगवान शिव-पार्वती की प्रतिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कई प्रमुख व्यक्ति उपस्थित थे।

108 महिलाओं की कलश यात्रा से शुरू हुआ महाकालेश्वर मंदिर महोत्सव
108 महिलाओं की कलश यात्रा से शुरू हुआ महाकालेश्वर मंदिर महोत्सव

Saharanpur News: देहरादून रोड स्थित जमालपुर के श्री महाकालेश्वर महादेव मंदिर में बुधवार को शिव महापुराण कथा एवं मूर्ति प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ 108 महिलाओं की भव्य कलश शोभायात्रा के साथ हुआ। बैंड-बाजों, भजन-कीर्तन और हर-हर महादेव के जयघोष के बीच निकली यात्रा में भगवान गणेश की झांकी गजरथ पर तथा भगवान शिव-पार्वती की प्रतिमा सुसज्जित रथ पर विराजमान रही। विकास रथ पर स्वामी कालेंद्रानंद महाराज बैठे, जबकि ग्राम प्रधान विद्या देवी और सुखबीर कश्यप सारथी बने। मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया और जलपान की व्यवस्था की। मंदिर परिसर में पूर्व महानगर अध्यक्ष राकेश जैन और पूर्व विधायक जगपाल सिंह ने शिव महापुराण का पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

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शिव महापुराण शिरोधारी बनने का सौभाग्य रॉकी कश्यप को मिला। इस दौरान सीताराम कश्यप, मांगेराम कश्यप, राकेश राय, अश्विनी कंबोज, मनीष गुप्ता, मोनू कश्यप, नीरज कश्यप, राजन कोचर, मामचंद कश्यप, अनित कश्यप, रामशरण कश्यप, गीता, सीता, रेखा, मीनू, कमला, साक्षी, मंत्री संगीता और कमलेश मौजूद रहे।

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