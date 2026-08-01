Saharanpur News: शिव महापुराण से पूर्व निकली मंगल कलश यात्रा
Saharanpur News: फोटों-602-गंगोह में शिव महापुराण शिरोधार्य कर चलते श्रद्धालु, 602ए-मंगलकलश लेकर चलती महिलाएं और 55-55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा हुई। शुक्रवार को दोन
Saharanpur News: गंगोह । श्रावण माह में भगवान शिव के जलाभिषेक के साथ ही विभिन्न मंदिरों में शिव महापुराण के भी आयोजन होते है। नगर के मोहल्ला महलतला बाबूराय स्थित चलती देवी मंदिर से शिव महापुराण का प्रारंभ किया जा रहा है आज शिव महापुराण के प्रारंभ पर नगर में कलश यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। जिसमें धर्म ध्वजा के पीछे महिलाएं मंगल कलश लेकर चल रही थी। श्रद्धालु पूरे रास्ते शिव महा पुराण को नंगे पांव सिरोधार्य किये चल रहे थे। पं. अवनीश वशिष्ठ, सचिन गर्ग, विवेक गर्ग, राकेश गोयल, अतुल गोयल, नितिन गोयल, अंकुर गर्ग, सुधा शर्मा, मंजू शर्मा, रीना, सविता, राधा, सरोज, सीता आदि रहे।
पूर्व निर्धारित मार्गाे से होती हुई वापिस गीता भवन पर समाप्त हुई। यात्रा का रास्ते में पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। जहां प्रतिदिन रुद्राभिषेक व शिवपुराण पाठ पं. अवनीश वशिष्ठ करेंगें।
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